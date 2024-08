Mattia Croci-Torti rsi.ch

Loro sono una grande squadra e hanno praticamente giocato in casa.

Swisstxt

Nel dopopartita in casa Lugano c'è più soddisfazione per aver recuperato due volte il Beisktas che rammarico per le reti concesse troppo facilmente: Mister Croci-Torti: « Giocare in questa situazione non è mai facile. Abbiamo preso gol troppo facili, ma abbiamo avuto una reazione di carattere clamorosa». «Abbiamo creato le nostre occasioni ma a volte le individualità, con Gedson Fernandes, fanno la differenza». «Ci giocheremo lo spareggio fino all'ultimo, giocando le nostre carte che non sono poche».

Swisstxt