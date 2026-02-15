Basilea – Lugano 1:1 Super League | 25° turno | stagione 25/26 15.02.2026

Il mister del Lugano Croci-Torti si dice tutto sommato soddisfatto del pari al St.Jakob-Park: «Un pari a Basilea non è da buttare, c'è stata voglia di vincere fino all'ultimo».

A tenere banco è l'episodio del secondo rigore per i renani (poi sbagliato da Shaqiri): «Dopo il GC era meglio se stavo zitto, perché la gestione di queste tre ultime partite è stato qualcosa di non corretto. Il rigore di oggi è stato imbarazzante».

Non do mai le colpe all’arbitro, però c’è chi la sta guardando 8l0azione ndr.) e la rivede difficilmente può darmi torto. Ed è una situazione che poteva distruggerci un'altra volta. Il Basilea sarebbe potuto andare ancora più avanti e per noi sarebbe stato ancora più difficile da prendere. Faccio i complimenti a Saipi e a tutta la squadra perché abbiamo cercato di reagire

Continuano anche gli infortuni tra i bianconeri, stavolta è toccato a Behrens: «Non è mai ideale perdere giocatori, qualcosa sicuramente non va».

Lichtsteiner: «Manca la mentalità di voler vincere a tutti i costi»

Stephan Lichtsteiner, allenatore del Basilea, dal canto suo sottolinea un altro aspetto: «Le occasioni mancate e il gol preso mi fanno più arrabbiare del rigore sbagliato, quello fa parte del gioco. Sui dettagli da migliorare parliamo già da due settimane».

E sul momento no della sua squadra, con una sola vittoria in sei partite: «Motivazioni per vincere? Siamo il Basilea, dobbiamo vincere. Dobbiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo essere più intelligenti in certe fasi del gioco. Se guardiamo i piccoli dettagli potevamo vincerle tutte le partite.»

«Manca la mentalità di voler vincere a tutti i costi» ha terminato l'ex internazionale elvetico.