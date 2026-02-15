  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Croci-Torti sul rigore dato al Basilea (e sbagliato da Shaqiri): «È imbarazzante»

Swisstxt

15.2.2026 - 19:34

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Il mister del Lugano Croci-Torti si dice tutto sommato soddisfatto del pari al St.Jakob-Park: «Un pari a Basilea non è da buttare, c'è stata voglia di vincere fino all'ultimo».

,

SwissTXT, Paolo Beretta

15.02.2026, 19:34

15.02.2026, 19:55

A tenere banco è l'episodio del secondo rigore per i renani (poi sbagliato da Shaqiri): «Dopo il GC era meglio se stavo zitto, perché la gestione di queste tre ultime partite è stato qualcosa di non corretto. Il rigore di oggi è stato imbarazzante».

Non do mai le colpe all’arbitro, però c’è chi la sta guardando 8l0azione ndr.) e la rivede difficilmente può darmi torto. Ed è una situazione che poteva distruggerci un'altra volta. Il Basilea sarebbe potuto andare ancora più avanti e per noi sarebbe stato ancora più difficile da prendere. Faccio i complimenti a Saipi e a tutta la squadra perché abbiamo cercato di reagire

Continuano anche gli infortuni tra i bianconeri, stavolta è toccato a Behrens: «Non è mai ideale perdere giocatori, qualcosa sicuramente non va».

Lichtsteiner: «Manca la mentalità di voler vincere a tutti i costi»

Stephan Lichtsteiner, allenatore del Basilea, dal canto suo sottolinea un altro aspetto: «Le occasioni mancate e il gol preso mi fanno più arrabbiare del rigore sbagliato, quello fa parte del gioco.  Sui dettagli da migliorare parliamo già da due settimane».

E sul momento no della sua squadra, con una sola vittoria in sei partite: «Motivazioni per vincere? Siamo il Basilea, dobbiamo vincere. Dobbiamo uscire da questa situazione. Dobbiamo essere più intelligenti in certe fasi del gioco. Se guardiamo i piccoli dettagli potevamo vincerle tutte le partite.»

«Manca la mentalità di voler vincere a tutti i costi» ha terminato l'ex internazionale elvetico.

Calcio. Il Lugano non vince più, quarto pari di fila. Shaqiri stecca due volte il rigore

CalcioIl Lugano non vince più, quarto pari di fila. Shaqiri stecca due volte il rigore

I più letti

Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»

Video correlati

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Super League | 25° turno | stagione 25/26

15.02.2026

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Lausanne-Sport – Servette 3:3

Basilea – Lugano 1:1

Basilea – Lugano 1:1

Thun – Sion 1:0

Thun – Sion 1:0

Più video

Altre notizie

Calcio. L'Inter vince contro la Juve tra le polemiche

CalcioL'Inter vince contro la Juve tra le polemiche

Calcio. San Gallo fermato dal GC

CalcioSan Gallo fermato dal GC

Serie A. Il Milan sbanca Pisa

Serie AIl Milan sbanca Pisa