Croci-Torti Imago

In casa Lugano è tutto pronto per la sfida di giovedì contro il Cluj, con i bianconeri che andranno a caccia del terzo turno preliminare di Europa League.

Swisstxt

«Vincere una partita qui in Romania non è per niente facile – ha dichiarato Croci-Torti – Dovremo metterci più del 100% a livello di energie e a livello mentale. Quello che conterà è essere più convinti».

«Tutti i match sono fondamentali, sarà dura ma siamo preparati. Per noi è importante vincere questo incontro perché vogliamo avanzare, queste partite a livello europeo sono le più belle da giocare», ha invece sottolineato Alioski.