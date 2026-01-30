  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Croci-Torti: «Dobbiamo sfruttare i punti deboli delle Cavallette»

Swisstxt

30.1.2026 - 15:22

Concentrato sulla prossima partita.
Concentrato sulla prossima partita.
Keystone

Il Lugano è pronto a tornare a giocare sabato per la trasferta sul campo del Grasshopper.

SwissTXT

30.01.2026, 15:22

In conferenza stampa Mattia Croci-Torti sa che si tratta comunque di una trasferta ostica: «Sono anni che non vinciamo contro di loro a Zurigo, è un ambiente strano, quasi un deserto che toglie focus».

La strategia è chiara: «Nel reparto offensivo loro hanno qualità, noi dovremo provare a sfruttare i loro punti deboli in difesa».

I bianconeri non potranno contare a sinistra né su Marques né su Alioski: «Non è piacevole, ma c'è chi può giocare lì. Portiere? Non penso cambierò».

I più letti

A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
Djokovic senza tempo: sfianca Sinner in cinque set e raggiunge Alcaraz in finale
Estrae un coltello e minaccia i commessi, paura a Bellinzona
Una giovane donna perde una gamba, ma l'Invalidità non vuole pagare per una protesi adeguata. Ecco perché
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Video correlati

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

30.01.2026

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

Stoccarda – Young Boys 3:2

Stoccarda – Young Boys 3:2

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Basilea – Viktoria Plzeň 0:1

Più video

Altre notizie

Champions League. Sorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

Champions LeagueSorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

La filippica continua. Sepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

La filippica continuaSepp Blatter spara a zero anche su Infantino: «È un apostolo di Trump»

Fuori dall'Europa, per demerito. Gygax e Lang sono irritati per il gol subito dal Basilea contro il Plzen: «Sembra quasi comico»

Fuori dall'Europa, per demeritoGygax e Lang sono irritati per il gol subito dal Basilea contro il Plzen: «Sembra quasi comico»