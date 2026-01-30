Il Lugano è pronto a tornare a giocare sabato per la trasferta sul campo del Grasshopper.
In conferenza stampa Mattia Croci-Torti sa che si tratta comunque di una trasferta ostica: «Sono anni che non vinciamo contro di loro a Zurigo, è un ambiente strano, quasi un deserto che toglie focus».
La strategia è chiara: «Nel reparto offensivo loro hanno qualità, noi dovremo provare a sfruttare i loro punti deboli in difesa».
I bianconeri non potranno contare a sinistra né su Marques né su Alioski: «Non è piacevole, ma c'è chi può giocare lì. Portiere? Non penso cambierò».