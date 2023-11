Mattia Croci-Torti KEY

Dal profondo Nord della Norvegia, in un gelido clima natalizio, il Lugano non ha la minima intenzione di fare regali anticipati al Bodo/Glimt.

Per tenere accesissime le speranze europee, giovedì sera sarà imperativo sopraffare i campioni nazionali, secondi a +3 nella classifica del Gruppo D. Come impostare un match simile? «Dovremo evitare di concedere troppi spazi», ha avvertito il Crus alla vigilia, «chiederò di fare la partita con coraggio e con testa, aspetto fondamentale». «Al posto di fare gli spavaldi, per prima cosa cercheremo di adattarci. Poi si penserà a come sorprenderli».

Swisstxt