Super League Croci-Torti: «Domenica contro il Grasshopper vogliamo i tre punti»

Swisstxt

27.2.2026 - 15:48

Croci-Torti
Croci-Torti
KEY

Domenica il Lugano andrà a caccia di tre importanti punti e lo farà nella sfida che lo vede opposto al Grasshopper, affrontato esattamente un mese fa in una partita terminata sull’1-1.

SwissTXT

27.02.2026, 15:48

27.02.2026, 15:56

«Sarà un match un po’ diverso da quello di quattro settimane fa – ha dichiarato Croci-Torti – Il Grasshopper ha operato sul mercato, inserendo alcuni nuovi giocatori. Le loro dinamiche sono cambiate, ma noi dovremo essere bravi a capire come possiamo metterli in difficoltà».

«Rispetto a un mese fa, abbiamo una rosa più completa», ha poi concluso il mister bianconero.

Elian Lehto : «C'est une question un peu controversée»

Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

27.02.2026

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Elian Lehto : «C’est une question un peu controversée»

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahce 1:2

