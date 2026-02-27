Croci-Torti KEY

Domenica il Lugano andrà a caccia di tre importanti punti e lo farà nella sfida che lo vede opposto al Grasshopper, affrontato esattamente un mese fa in una partita terminata sull’1-1.

«Sarà un match un po’ diverso da quello di quattro settimane fa – ha dichiarato Croci-Torti – Il Grasshopper ha operato sul mercato, inserendo alcuni nuovi giocatori. Le loro dinamiche sono cambiate, ma noi dovremo essere bravi a capire come possiamo metterli in difficoltà».

«Rispetto a un mese fa, abbiamo una rosa più completa», ha poi concluso il mister bianconero.