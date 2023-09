Croci-Torti KEY

Sono arrabbiatissimo per quello che abbiamo fatto perché so che possiamo difendere meglio.

Mattia Croci-Torti non è soddisfatto dopo la sconfitta di Berna, ma nemmeno troppo negativo: «Non siamo entrati male, ma abbiamo concesso tre cross e marcato male in area». « Dobbiamo essere più forti nei duelli individuali, che possono decidere le partite», ha detto. Avrà tempo per far crescere i giovani? «Non ho paura, non guardo se ho tempo. La scelta della società è stata semplice e come allenatore del Lugano è giusto che la segua. Non è perché ho perso dall'YB che devo avere paura».

Swisstxt