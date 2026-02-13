Un migliaio di tifosi e appassionati di calcio ha seguito questa mattina a Chiasso l’allenamento del Crystal Palace.

La squadra di Premier League sta disputando la Como Cup e ha fatto tappa al Riva IV, che per l’occasione ha aperto le porte al pubblico.

Tra i giocatori di maggior spicco erano presenti l’esperto portiere Benitez, l’attaccante Sarr, il centrocampista Kamada, definito come il cervello della squadra, e i leader della difesa Richards e Mitchell.

Assenti invece l’eroe della conquista della Conference League Mateta, Lacroix, Lerma, Muñoz e Henderson.