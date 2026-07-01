Verso una nuova era

Verso una nuova era Ct Italia? Conte costerebbe il doppio rispetto a Mancini, Malagò vuole Maldini a capo della formazione

Hai fretta? blue News riassume per te In Italia inizia l'era Malagò.

Il dirigente è stato eletto quale nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

In primis intende trovare un direttore tecnico a capo dell’intero sistema di formazione della Nazionale. Il primo candidato è Paolo Maldini.

L'ex difensore di Milan e Italia ha già espresso le sue reticenze a riguardo. Albertini e Costacurta potrebbero entrare in considerazione se Maldini non dovesse accettare.

Per il posto di ct degli Azzurri in corsa sono rimasti in due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Il primo chiederebbe un ingaggio doppio rispetto al secondo.

L'Italia vuole tornare a essere una nazionale faro nel panorama Mondiale.

Oggi, mercoledì, si riunisce il primo Consiglio Federale dell'era Giovanni Malagò.

Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che succede a Gravina, uscito di scena con le ossa rotte dopo l'ennesima catastrofe sportiva: la mancata qualificazione ai Mondiali, per la terza volta di fila.

Malagò è alla ricerca di quell'uomo, o di quel manipolo di uomini di calcio capaci, nel prossimo quadriennio, di riportare l'Italia ai Mondiali. Né più né meno.

Corsa a due per la panchina dell'Italia

Per la panchina più difficile del pianeta, i candidati sarebbero rimasti due: Antonio Conte e Roberto Mancini.

Il primo, sponsorizzato dalla Lega Serie A, allo stesso tempo sarebbe nel mirino del club saudita Al-Ittihad - pronto a offrirgli uno stipendio da 20 milioni di euro netti all'anno.

🚨 Al-Ittihad Target Conte



Al-Ittihad are reportedly preparing a lucrative offer to tempt Antonio Conte away, raising concerns over Italy's national team future.



Netherlands vs Morocco NECO Allianz Arena Maresca Tobi Amusan pic.twitter.com/HB1OGgmbw4 — FOOTBALL MESSENGER (@transfermessage) June 29, 2026

Secondo calciomercato.com l'ex allenatore del Napoli sarebbe disposto ad accettare la panchina della nazionale per la metà dei soldi rispetto al salario percepito da De Laurentiis, cioè 4 milioni di euro netti all'anno.

Roberto Mancini AP

Sarebbe il doppio rispetto a quanto chiede Roberto Mancini, come riporta ancora calciomercato.com.

Il Mancio infatti, anche per farsi perdonare la fuga in Arabia Saudita di tre anni fa - dove si è riempito le tasche di diverse decine di milioni - sarebbe disposto a un «gesto d'amore» verso la sua Italia.

Il direttore tecnico innanzitutto

Malagò, sa di dover riformare tutto lo staff attorno alla Nazionale italiana e come riportano i media, tra cui tuttomercatoweb.it, vorrebbe coinvolgere Paolo Maldini nel suo progetto - come direttore tecnico -, prima ancora di scegliere il nuovo commissario tecnico.

Ma l'ex difensore di Milan e Italia rimane indeciso riguardo all’offerta proveniente dal presidente della Federcalcio italiana.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le preoccupazioni di Paolo riguardano il significativo cambiamento di stile di vita che una posizione del genere comporterebbe: per chi ha sempre vissuto, giocato e lavorato a Milano, non è una questione da poco.

C’è poi l’aspetto finanziario, che va anch’esso preso in considerazione, e soprattutto la necessità di una totale chiarezza riguardo al suo ruolo.

Per la Federcalcio, lui, più di chiunque altro, può offrire le garanzie necessarie per un ruolo così importante e di grande responsabilità, che lo vedrebbe a capo dell’intero sistema di formazione della Nazionale.

Saltasse l'affare Maldini si punterebbe a Demetrio Albertini o Alessandro Costacurta, altri due del Milan delle meraviglie.

Insomma, Malagò vuole ricostruire l'Italia con i mattoni dell'ultima generazione di calciatori locali eccezionali.