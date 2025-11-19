  1. Clienti privati
Solo 185'000 abitanti Curaçao è la Nazione meno popolosa della storia a qualificarsi per un Mondiale

Swisstxt

19.11.2025 - 08:30

Curaçao
Curaçao
Keystone

Grazie allo 0-0 ottenuto in Giamaica, Curaçao è diventata la Nazione meno popolosa della storia (185'000 abitanti) a qualificarsi per un Mondiale.

SwissTXT

19.11.2025, 08:30

19.11.2025, 08:35

Guidati dall'esperto Advocaat (ieri assente in panchina per motivi di salute) e con in campo il giocatore dello Zurigo Comenencia, gli Azules parteciperanno alla rassegna americana al pari di Panama e Haiti, entrambe invece alla seconda presenza.

Saranno invece costrette a passare al mega playoff intercontinentale sia la già citata Giamaica che il Suriname, mentre è stata eliminata a sorpresa la Costa Rica.

