Alejandro Grimaldo vuole sorprendere il Leverkusen a Manchester. Keystone

Martedì sera il Bayer Leverkusen affronta il Manchester City in Champions League. Poco prima della partenza per l'Inghilterra, però, l'aereo della squadra tedesca è dovuto tornare indietro. E i contrattempi sono continuati anche dopo.

DPA, Redazione blue Sport dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il viaggio del Bayer Leverkusen verso la partita di Champions League contro il Manchester City, che si gioca martedì sera, è stato notevolmente ritardato da diversi contrattempi.

Problemi con i bagagli, mancanza di personale di terra e lunghe attese dopo l'atterraggio hanno causato un ritardo di quasi due ore.

Nonostante il viaggio turbolento, gli allenatori Kasper Hjulmand e Aleix García hanno sottolineato che la preparazione della partita non è stata compromessa. Mostra di più

Diversi inconvenienti hanno rallentato il viaggio del Bayer Leverkusen verso la trasferta di Champions League sul campo del Manchester City (oggi, ore 21:00, diretta su blue Sport).

In primo luogo, un problema ai bagagli ha causato ritardi. Quando l'aereo con la squadra a bordo era già sulla pista, è dovuto tornare al gate. Il motivo? Secondo l'annuncio, non si sapeva se tutti i bagagli fossero a bordo, poiché c'erano discrepanze sul peso del velivolo.

Una volta risolto il problema non c'era nessun rimorchiatore per spingere il mezzo sua posizione di parcheggio. Invece di decollare alle 16.00 come previsto, l'aereo del Bayer è quindi partito per l'Inghilterra con quasi un'ora e mezza di ritardo.

Problemi anche dopo l'atterraggio

Ma ci sono stati problemi anche dopo l'atterraggio, a Manchester. È infatti passata quasi un'ora prima che i primi passeggeri hanno potuto lasciare l'aereo. Dato che il velivolo era parcheggiato in una posizione esterna, è stato necessario attendere gli autobus.

Alla fine, i giocatori hanno raggiunto a piedi il terminal, che si trovava comunque a pochi metri di distanza. A bordo c'erano anche i ragazzi del Bayer U19, che oggi pomeriggio giocano contro i giovani del City nella UEFA Youth League.

Tutti questi ritardi hanno fatto slittare il programma della conferenza stampa con l'allenatore Kasper Hjulmand e il giocatore Aleix García prevista per le 18:00, ora locale a Manchester.

Questa sera il Leverkusen affronterà la squadra di Pep Guardiola, ancora imbattuta in Premier League, nella quinta giornata della fase a gironi.

Le fatiche hanno influito sulla partita?

«È stato insolito, ma sono cose che capitano», ha detto Hjulmand durante la conferenza stampa, iniziata con due ore di ritardo. Tuttavia, il danese ha sottolineato che non avrebbero influito sulla partita: «Saremo pronti a giocare, già dal calcio d'inizio».

Dal canto suo, Garcia ha aggiunto: «È stato strano. Non sapevo esattamente cosa stesse succedendo. La cosa peggiore è stata l'ora di attesa. È stato un lungo viaggio».