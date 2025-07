Joao Pedro Imago

La prima semifinale del Mondiale per Club, disputata nel New Jersey, ha visto ergersi a protagonista Joao Pedro, che con una doppietta ha permesso al Chelsea di battere 2-0 il Fluminense e approdare in finale.

Swisstxt

Il 23enne brasiliano, in arrivo dal Brighton, ha così subito impressionato i suoi nuovi tifosi all'esordio assoluto con i Blues con due reti di pregevole fattura, dando però al contempo un dispiacere al suo club formatore. Gli inglesi, che hanno dominato l'incontro, attendono ora di sapere chi tra PSG e Real Madrid contenderà il trofeo all'ultimo atto.