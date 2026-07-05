La qualificazione agli ottavi di finale ha per la Nazionale un valore non solo sportivo, ma anche economico. Pierluigi Tami rivela che d’ora in poi non solo la Federazione, ma anche le star potranno incassare cifre consistenti.

Tami ha riferito che d'ora in avanti la Nazionale con una vittoria aiuterebbe tutto il calcio svizzero.

Qualificazione agli ottavi Da ora in poi la Nazionale vale milioni: ecco quanto guadagnano giocatori e Federazione

Se la Nazionale fosse stata eliminata nella fase a gironi, oltre alla grande delusione sul piano sportivo, la Federazione svizzera di calcio avrebbe dovuto fare i conti anche con una perdita finanziaria.

E questo nonostante il premio iniziale di 10 milioni di dollari versato dalla FIFA.

Le spese sostenute dall'ASF per questi Mondiali - compresi i voli e gli hotel per la delegazione di circa 60 persone, l'affitto dei campi di allenamento, i costi del materiale e gli stipendi di tutti i membri dello staff - superano infatti i 10 milioni di dollari.

Per la qualificazione ai sedicesimi di finale, la FIFA ha versato a ciascuna squadra un ulteriore milione di dollari. Grazie alla vittoria contro l'Algeria e al passaggio agli ottavi, la federazione ha poi incassato altri 4 milioni.

Il merito viene premiato, ecco come

«Da questo momento in poi realizzeremo un utile», afferma Adrian Arnold, responsabile della comunicazione della SFV. Si stima che ammonti a circa un milione di dollari, premi ai giocatori già compresi.

Finora, però, i bonus destinati alla squadra sono rimasti molto contenuti.

Dopo i Mondiali del 2022 in Qatar, infatti, l'ASF ha introdotto un sistema di premi strettamente legato ai risultati. Il superamento della fase a gironi non dà diritto ad alcun bonus, mentre per ogni turno a eliminazione diretta superato il premio aumenta in modo significativo.

Quanto prenderanno i gicatori?

In caso di vittoria contro la Colombia, quanto verrebbe distribuito a Xhaka, Kobel e compagni?

Le cifre esatte non vengono rese note. Il direttore della Nazionale, Pierluigi Tami, scherza: «Per noi come federazione si tratta di una somma ingente. Se lo sia anche per i giocatori, è un'altra questione».

Una vittoria contro la Colombia porterebbe inoltre altri 4 milioni di dollari nelle casse. Ne beneficerebbero anche i settori giovanili, la Nazionale femminile e persino il calcio di base, poiché il denaro verrebbe distribuito tra i vari settori della federazione.

Per il momento, le fasi finali dei Mondiali maschili restano gli unici tornei con cui l'ASF riesce a generare un utile.

La situazione dovrebbe cambiare già il prossimo anno, in occasione dei Mondiali femminili in Brasile.