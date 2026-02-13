«Febbrile e poco ispirata», «faccia triste», «nessuna personalità»: è questo il giudizio inappellabile espresso dalla stampa francese mercoledì mattina dopo l’eliminazione della Nazionale francese, «surclassata» dalla Roja nella semifinale dei Mondiali di calcio.

Martedì Kylian Mbappé e la Francia hanno mancato l'accesso alla semifinale.

«La Francia è sprofondata a tal punto che è difficile trovare giocatori all’altezza in questa semifinale che rimarrà un incubo (0-2).

Lucas Digne ha commesso l’irreparabile, Michael Olise non ha combinato nulla di buono e ha trascinato tutta la squadra verso il baratro», critica aspramente il quotidiano «La Voix du Nord», secondo cui «la classe era tutta spagnola».

«La disfatta di Dallas» per i Bleus, lamenta «L'Equipe» in prima pagina sul proprio sito web.

«Soffocata in tutti i reparti, la Nazionale francese ha logicamente ceduto», scrive il quotidiano. «In questo 14 luglio, il loro giorno di gloria non è arrivato», i giocatori francesi «privi di qualsiasi personalità» hanno invece subito «quasi una lezione di calcio dagli spagnoli», aggiunge «L'Equipe».

Sabato, i Bleus disputeranno la finale per il terzo posto contro la squadra che uscirà sconfitta dalla partita tra Inghilterra e Argentina, in quella che sarà «l’ultima partita di Didier Deschamps» come commissario tecnico, sottolinea infine il quotidiano sportivo.

La Une de L'Équipe du mercredi 15 juillet pic.twitter.com/smlUE7Q2GT — L'Équipe (@lequipe) July 14, 2026

Secondo «Libération», invece, la Nazionale francese ha subito «un crollo» e «non è mai sembrata entrare davvero in partita» in questa semifinale di fronte alla «maestria tecnica e alla raffinatezza dei giocatori della Spagna».

«Da piangere»

Il quotidiano «Ouest-France» titola sobriamente in prima pagina: «La fine del sogno americano», sopra una foto di Kylian Mbappé con la mano sul viso.

Da parte sua, «Le Télégramme» riassume l’incontro con una sola parola, «La disillusione», mostrando in copertina il capitano francese che fa una smorfia a terra, simbolo di una serata da incubo per i Bleus.

La stampa francese ha unanimemente elogiato la superiorità degli spagnoli, definiti «padroni del gioco», «solidi e ben organizzati», come ha sottolineato in particolare «Le Figaro» in prima pagina, criticando al contempo una Nazionale francese che si è «spesso dimostrata nervosa e poco ispirata».

«I Bleus hanno subito il gioco collettivo spagnolo, perfettamente a punto», concorda il quotidiano «Les Dernières Nouvelles d'Alsace», mentre «Aujourd'hui en France» titola: «Una caduta da grandi altezze» e sottolinea in prima pagina che i galletti, «in svantaggio già all’intervallo, non sono mai riusciti a trovare la chiave per superare l’armata spagnola».

«La Francia sconfitta, una tristezza da piangere», titola questa mattina« Midi Libre», sopra una foto di Désiré Doué accovacciato con la testa nascosta nella maglia.

«Inefficaci ieri, i Bleus sono stati dominati (...) da una Spagna inflessibile, in corsa per la tripletta Euro, Olimpiadi e Mondiali», sottolinea il quotidiano.

«Anche se i Bleus non sono riusciti a conquistare la loro terza stella, il loro percorso rimane comunque notevole», precisa il quotidiano regionale «Nord Eclair», sotto una foto accompagnata dalla didascalia: «Sconfitta nazionale» che ritrae i giocatori francesi a testa bassa al termine della partita.