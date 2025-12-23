Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura Dalla gioia al terrore in pochi secondi: Patson Daka segna il gol del pareggio in Coppa delle nazioni africane e subito dopo fa temere il peggio con una caduta impressionante durante l'esultanza. 23.12.2025

Hai fretta? blue News riassume per te Patson Daka ha segnato il gol del pareggio per lo Zambia contro il Mali nei minuti di recupero della gara di Coppa delle nazioni africane.

Subito dopo la rete, l'attaccante ha spaventato tutti con una caduta violenta durante l'esultanza, battendo testa e collo.

Nonostante lo spavento, Daka ha concluso la partita e lo Zambia ha conquistato un punto prezioso all'esordio nel torneo. Mostra di più

La Coppa delle nazioni africane sa essere imprevedibile, capace di regalare emozioni fortissime nel giro di pochi istanti. Lo ha sperimentato sulla propria pelle Patson Daka, protagonista di un episodio che lo ha visto passare dall'euforia a un momento di grande paura.

Durante la sfida di lunedì pomeriggio tra Zambia e Mali, l'attaccante zambiano ha infatti rischiato seriamente di farsi molto male: la sua esultanza dopo il gol del pareggio si è trasformata in una caduta rovinosa, con un impatto violentissimo al suolo che ha fatto temere conseguenze gravi, soprattutto al collo.

Lo spavento

Il Mali conduceva per 1-0 e lo Zambia sembrava destinato alla sconfitta dopo una partita complicata, nel debutto dalla Coppa delle nazioni africane. A cambiare il destino dell'incontro è stato proprio l'attaccante del Leicester City, che nei minuti di recupero ha trovato la rete dell'1-1.

Al 92esimo, Daka ha trasformato in rete un cross di Lameck Banda con un colpo di testa spettacolare, firmando un paregigo pesantissimo.

L'esplosione di gioia che ne è seguita ha però rischiato di costargli carissima. Travolto dall’entusiasmo, il bomber ha tentato un'esultanza acrobatica, ma l'atterraggio è stato disastroso: dopo una capriola mal riuscita, è caduto violentemente battendo la testa e il collo sul terreno.

Per qualche istante si è temuto il peggio, con il giocatore apparso stordito e dolorante mentre cercava di rialzarsi.

Una rete pesante

La preoccupazione è stata immediata, sia tra i compagni sia nello staff tecnico, anche se le prime sensazioni fanno pensare che non ci siano state conseguenze particolarmente serie, anche perché una volta rialzatosi il giocatore ha continuato a festeggiare con il gruppo.

La partita si è conclusa poco dopo e Daka è rimasto in campo fino al fischio finale. Resta ora da valutare se, a distanza di ore, emergeranno gli effetti della caduta, con particolare attenzione alle condizioni del collo.

L'impatto è stato impressionante, ma la gioia per il punto conquistato all'esordio nel torneo continentale contro un avversario ben più quotato ha avuto la meglio sulla paura. Un pareggio che lo Zambia ha meritato per non aver mai smesso di crederci, nonostante una gara che sembrava ormai compromessa.

Il prossimo impegno dei Chipolopolo, soprannome della Nazionale dello Zambia che in lingua bemba significa «i proiettili di rame» - un richiamo alla storica importanza dell'industria mineraria del Paese e simbolo di forza e velocità - è in programma venerdì, alle 18.30, contro Camore.

La partita sarà trasmessa in diretta su blue TV, che propone integralmente tutte le sfide della Coppa delle nazioni africane.