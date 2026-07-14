«Mi ha seguito fino a casa», ha scritto Haaland su Instagram. Tra le zampe, il procione stringeva una bottiglia di vetro.

La Norvegia è stata eliminata sabato nei quarti di finale a Miami, sconfitta per 2-1 dall’Inghilterra dopo i tempi supplementari.

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Quasi 90 mila persone in 450 metri

Dall’aeroporto di Gardermoen, la squadra si è diretta al Palazzo reale di Oslo, dove è stata ricevuta da re Harald, dal principe ereditario Haakon e da altri membri della famiglia reale.

Il dress code non è stato applicato con particolare rigidità: alcuni giocatori si sono presentati in pantaloncini, mentre Julian Ryerson, del Borussia Dortmund, indossava addirittura delle infradito.

«Ci ha dato il bentornato e si è congratulato con noi per quanto abbiamo fatto», ha raccontato il capitano Martin Ødegaard parlando dell’incontro con il sovrano.

Tra il Palazzo reale e la piazza dell’Università, lungo un percorso di circa 450 metri, si sono radunate 88 mila persone per festeggiare la Nazionale. Sulla piazza antistante il palazzo, squadra e tifosi hanno celebrato insieme con l’ormai celebre esultanza dei rematori.

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Il principe ereditario alla batteria

A scandire il ritmo, al tamburo, c’era il principe ereditario Haakon.«Ho fatto del mio meglio, anche se a un certo punto siamo rimasti un po’ indietro. Loro hanno remato bene», ha scherzato.

L’erede al trono ha inoltre ammesso di essersi esercitato prima dell’evento.

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A quel punto Haaland e Sander Berge erano già in viaggio verso la Sicilia, dove trascorreranno le vacanze.

Inizialmente i due non avevano intenzione di rientrare in Norvegia, ma alla fine si sono lasciati convincere. A causa della partenza ritardata della squadra da Miami, hanno però dovuto lasciare in anticipo i festeggiamenti.

Dopo l’esibizione dei «rematori», la squadra è salita su un autobus scoperto diretto verso la piazza del Municipio. La grande folla ha rallentato notevolmente il corteo.

«Essere qui e avere contribuito a scrivere un piccolo pezzo di storia ci regala ricordi che resteranno per sempre», ha dichiarato il portiere Ørjan Nyland.