Testa bassa in casa Lugano dopo la sconfitta in coppa contro lo Cham. KEYSTONE

Solo sei mesi fa sognava di portare il titolo in Ticino, ora il Lugano è in piena crisi. Ecco la cronistoria di un crollo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano è stato eliminato nel primo turno di Coppa Svizzera contro l'SC Cham, squadra di Promotion League.

Pochi giorni prima, la compagine di Croci-Torti era uscita anche dalle competizioni europee, per mano dello Celje.

Solo sei mesi fa, i ticinesi erano tra i favoriti per la vittoria del campionato e battagliavano con le squadre di testa. Da allora, la caduta è stata rovinosa. Mostra di più

Il 15 febbraio, il Lugano s'imponeva 2-0 sul Lucerna, tornando in testa alla Super League. Già in vetta al campionato durante la pausa invernale, i bianconeri sognavano il primo scudetto dal 1949, la seconda vittoria in coppa in tre anni e persino uno storico exploit in Conference League.

Da quel momento in poi, però, tutto ha cominciato a girare per il verso sbagliato, con la squadra che è rimasta intrappolata in una spirale negativa, fra sconfitte e disordini di vario genere.

Ripercorriamo le tappe salienti dei mesi di disgrazia della squadra di Mattia Croci-Torti.

Il licenziamento di da Silva

Carlos da Silva è considerato uno dei principali artefici dell'ascesa del Lugano degli ultimi anni. Arrivato in Ticino nel 2021, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per tre anni, prima di cambiare carica all'inizio del 2025.

Sebastian Pelzer ha preso il suo posto, mentre da Silva ha continuato a lavorare a stretto contatto con il campo, in qualità di responsabile della prima squadra.

Il Direttore Sportivo Carlos da Silva e l'allenatore Mattia Croci-Torti hanno composto un duo tecnico destinato a rimanere nelle pagine di storia del club bianconero. KEYSTONE

E nonostante inizialmente sembrasse che la transizione fosse filata liscia all'interno della società, la situazione è cambiata rapidamente.

Esattamente sei mesi fa, il 18 febbraio 2025, da Silva è stato licenziato. «Nell'ambito della pianificazione della prossima stagione è stato esonerato con effetto immediato», si leggeva in un comunicato del club.

Fuori in Coppa contro il Bienne

Sotto la guida di da Silva, la squadra ticinese era diventata la squadra da battere in Coppa Svizzera, raggiungendo la finale per tre volte consecutive, con la vittoria nel 2022 e le due sconfitte del 2023 e 2024.

Anche la scorsa stagione la formazione di Croci-Torti era fra le favorite ad arrivare in fondo, quando ai quarti di finale ha sorteggiato il Bienne, squadra di Promotion League.

Nella trasferta in terra bernese, però, si è consumato il primo vero tonfo dei bianconeri, incappati in un'amara sconfitta per 2-0 per mano dei padroni di casa. Stroncata così la cavalcata che nei tre anni precedenti aveva condotto la squadra fino all'atto finale al Wankdorf di Berna.

Addio anche alla Conference League

L'uscita di scena contro il Bienne, per quanto clamorosa, non aveva totalmente abbattuto il morale in casa Lugano. Gli uomini di Croci-Torti infatti erano ancora in corsa in Europa, dove affrontavano la squadra slovena NK Celje negli ottavi di finale.

Ma dalla Conference è arrivata un'altra delusione. I bianconeri avevano ribaltato la sconfitta per 1-0 subita in trasferta, e conducevano per 4-2 in casa fino al 95° minuto. Poi però fallo di Hajdari, calcio di rigore e pareggio degli sloveni.

La gara si è chiusa dunque ai rigori, dove a spuntarla è stato proprio il Celje, spezzando il sogno europeo del Lugano.

Crollo in campionato

Oltre all'eliminazione dalla Coppa e dalla Conference League, il Lugano ha perso, nelle stesse settimane, anche il primato in Super League. Tre sconfitte consecutive contro Young Boys, Zurigo e Sion hanno fatto perdere ai bianconeri il treno di testa, mai più riacciuffato nelle giornate finali.

Dopo il 18 febbraio - data in cui da Silva è stato licenziato - le vittorie sono state appena 3 su 14 partite di Super League, il che ha condotto la squadra a concludere la stagione al quarto posto, 19 punti dietro ai campioni del Basilea.

Falsa partenza in campionato

Nuova stagione, nuovo inizio, si sarebbe potuto pensare. E invece no, non è stato così. Il club ticinese ha cominciato in maniera disastrosa l'annata 2025-26, perdendo la doppia sfida nei preliminari di Europa League contro il Cluj, e iniziando male anche in Super League.

Prima una sconfitta in casa contro il neopromosso Thun, poi un'altra batosta per 4-0 a Sion. La crisi non ha mai lasciato Lugano.

Ancora il Celje, ancora una delusione

Scivolati nei preliminari di Conference League dopo la sconfitta contro il Cluj, Steffen e compagni affondano ancor di più, travolti 5-0 dallo stesso Celje che pochi mesi prima aveva già inflitto loro una beffa.

La squadra pareva aver toccato il fondo. E infatti, una reazione, benché timida, c'è stata. Vittoria per 3-1 contro il Basilea in campionato, poi 4-2 nel ritorno contro il Celje, che ha comunque passato il turno, ma quantomeno non così in scioltezza.

L'umiliazione contro il Cham

Più che un'inversione di rotta, i due successivi consecutivi sono stati un colpo di reni. Perché il punto più basso, quello vero, il Lugano lo ha toccato domenica, quando ha affrontato il Cham - squadra di Promotion League - nei 32esimi di Coppa Svizzera

La partita, per la verità, era iniziata perfettamente per i bianconeri, con Dos Santos che aveva portato in vantaggio i suoi dopo appena sei minuti. Ma il Cham ha ribaltato la partita con due gol a cavallo dell'intervallo.

Grgic aveva poi riacciuffato i padroni di casa con un rigore al 90'. Un sospiro di sollievo, spezzato però pochissime manciate di secondi dopo, perché il Cham ha trovato il gol vittoria al minuto 93, facendo sprofondare la squadra di Croci-Torti.

Fuori dall'Europa, fuori dalla Coppa Svizzera e nono in campionato. Siamo solo a metà agosto, ma la stagione ha già preso una piega da incubo per il Lugano, che ha fallito due dei tre obiettivi fissati a inizio stagione (ovvero poco più di un mese fa).

Visto lo slittamento della sfida con il Losanna, la prossima partita in agenda è quella contro lo Young Boys, in programma il 30 agosto. Poco meno di due settimane che dovranno servire alla squadra per ricompattarsi e invertire la rotta, quantomeno in campionato.