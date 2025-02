Arriva dal Bochum Imago

In Svizzera il calciomercato in entrata chiuderà il 17 febbraio, ma alcune squadre sono già attive per puntellare la rosa.

Una di queste è il San Gallo, che ha prelevato Lukas Daschner (centrocampista 26enne) dal Bochum con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lo Zurigo ha ingaggiato a parametro zero l'ivoriano Jean-Philippe Gbamin. Il 29enne centrocampista difensivo è cresciuto nel Lens e l'anno scorso ha vestito in 17 occasioni la maglia del Nantes.

Gli stessi zurighesi hanno ceduto in prestito il difensore serbo Nemanja Tosic (11 presenze in biancoblù) al Deportivo La Coruna.