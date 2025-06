Nel maggio 2003, David Beckham si infortuna al polso durante una partita internazionale. Keystone

David Beckham ha dovuto subire un'operazione per un infortunio subìto nel 2003 mentre indossava la maglia della Nazionale inglese.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te David Beckham è stato sottoposto a un intervento chirurgico al polso dopo che una vite di un vecchio infortunio del 2003 gli aveva causato un forte dolore.

Il ferimento risale a una partita internazionale del 2003 in cui Beckham fece uno sfortunato capitombolo dopo un tackle.

La moglie Victoria ha postato una toccante foto in ospedale, mentre l'ex calciatore ha sottolineato che il suo corpo si sente meglio oggi rispetto a molto tempo fa. Mostra di più

Ha sofferto a lungo, ora finalmente è stato operato: David Beckham ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al polso, più di due decenni dopo l'incidente.

L'ex capitano dell'Inghilterra si era infortunato durante una partita internazionale contro il Sudafrica nel 2003, come riporta il Mirror.

Dopo il tackle in cui si era ferito, il calciatore aveva inizialmente continuato a giocare, trovando pure la via del gol.

Ma ha dovuto essere sostituito poco dopo l'intervallo. In seguito è emerso che una vite, utilizzata all'epoca per stabilizzare l'infortunio, si era incastrata nell'avambraccio nel corso degli anni, invece di sciogliersi come previsto.

Una recente radiografia ha mostrato chiaramente il problema e il 50enne ha deciso di sottoporsi a un intervento. Secondo i media britannici, da anni lamentava un dolore che negli ultimi tempi era diventato «insopportabile». L'operazione è riuscita.

Victoria Beckham pubblica una foto su Instagram

Su una storia di Instagram la moglie Victoria condivide una foto di David nel letto d'ospedale. Beckham sembra stanco e leggermente stordito, ma ha un sorriso sulle labbra: «Guarisci presto, papà», scrive l'ex pop star.

A febbraio, l'ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid ha parlato apertamente delle sue lesioni a lungo termine sulla rivista «Men's Health».

Se il tendine d'Achille, strappato verso la fine della sua carriera, oggi non gli crea più problemi, la schiena e le anche gli provocano fastidio: «È solo usura».

Eppure nell'articolo aveva affermato: «Il mio corpo si sente meglio rispetto al passato». L'attuale operazione dovrebbe contribuire a mantenerlo in salute.