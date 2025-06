De Zerbi non usa mezzi termini: «In Italia c'è un livello basso»

Roberto De Zerbi oggi alla guida dell'Olympique Marsiglia KEYSTONE

Dopo due anni di silenzio con la stampa italiana, Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, parla a Alessandro Cattelan anche degli Azzurri e del calcio del suo Paese, con la solita schiettezza.

Igor Sertori bfi

L'allenatore del Marsiglia analizza la partita persa dagli Azzurri in Norvegia per 3 a 0: «Non c’era mentalità o amor proprio».

Secondo il 46enne è colpa di tutto il sistema.

Il bresciano ha parlato della sua corta esperienza in Ucraina, quando lasciò dopo il titolo per fuggire dalla guerra.

Non si sente un filosofo del calcio e non deve, nemmeno per contratto, andare per forza d'accordo con i suoi giocatori. Mostra di più

Roberto De Zerbi è tornato a parlare in Italia dopo due anni e lo ha fatto nel podcast di Alessandro Cattelan.

L'allenatore si china sulla situazione del calcio italiano, giorni dopo la disfatta della nazionale azzurra contro la Norvegia per 3 a 0 - gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

«Da italiano che lavora all’estero fa male ancor di più. Io la penso in maniera diversa da quello che si sente o si sente in parte. Sento che è un periodo di storia in cui facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello».

«Io non sono nessuno per dire di chi è colpa», ammette, ma certo «non di tutti gli allenatori che si stanno avvicendando in panchina».

Sono passati i tempi dei Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella o Vieri «in cui non sapevi chi portare. Ora queste cose ce l’ha la Francia, la Spagna ma l’Italia no».

In Italia «io penso che il livello sia basso»

«L’Italia ha qualche giocatore forte come Barella, Bastoni, Tonali, Locatelli; però è un periodo in cui non riusciamo a sfornare un certo livello».

Ma aldilà dei singoli giocatori, l'analisi del 46enne è cruda: «Contro la Norvegia non c’era mentalità o amor proprio e anche quello fa parte del livello».

Poi torna a parlare dei singoli e del campionato italiano di Serie A: «Si fa fatica ora a trovare talento. Io penso proprio che il livello sia basso. È colpa di tutti quelli che fanno parte del sistema».

Perché lontano dalla stampa italiana per due anni?

«La comunicazione è una parte importante dell’allenatore», racconta sempre nel podcast Supervona. Nonostante ciò questa è la prima intervista che rilascia dopo due anni alla stampa italiana.

«Purtroppo sono caduto in mezzo alla rete di una diatriba tra il mio amico Lele Adani e un gruppo di giornalisti italiani. A volte contro di me sono stati prevenuti e faziosi quando non c’era motivo di subire attacchi o critiche».

L'esperienza in Ucraina: il titolo e la fuga

Nel 2021 De Zerbi lascia il Sassuolo per lo Shakhtar Donetsk, club ucraino di Premier League. Il 22 settembre vince la Supercoppa d'Ucraina 2021 contro la Dynamo Kyiv allo Stadio Olimpico della capitale, diventando il primo manager italiano a vincere tale titolo.

La sua esperienza nel Paese termina prematuramente nel luglio 2022 a seguito dell'invasione russa.

La presentazione ufficiale di Roberto De Zerbi come nuovo coach dello Shakhtar Donetsk, il 15 giugno 2021. Esperienza durata solo un anno a causa della guerra. KEYSTONE

«Sulla situazione sapevi quello che sentivi dai giornali. Tre giorni prima dello scoppio della guerra eravamo in ritiro ad Ankara. C’erano 13 brasiliani in squadra. Vedevo che un giorno si allenavano bene, un altro giorno li colpiva la "saudade".»

«Così ho convocato una riunione con lo staff e la squadra e ho scoperto che avevano paura a tornare in Ucraina», ha raccontato, aggiungendo che a luglio (2022), «dopo 5 giorni nel bunker, grazie al Presidente della Federazione Ucraina e Gravina siamo riusciti a scappare».

«Andare d'accordo con i giocatori? Non sta nel mio contratto»

Simpatico, diretto, non certo un filosofo, a detta sua.

«Mi etichettano come un filosofo. Tutt'altro: a cinque minuti dalla fine, se potessi, metterei in campo due portieri».

Anche sul ruolo dell'allenatore il bresciano ha le idee chiare: « Io devo dare l'esempio, il mio focus è il giocatore. Nel mio contratto non vi è scritto che io debba andare d'accordo con i giocatori, se c'è un buon rapporto, certo è meglio». Infine il suo compito è quello di far rendere al meglio il suo «cliente».

Dopo due stagioni in Premier League alla guida del Brighton & Hove Albion, l'italiano è da un anno al Marsiglia, squadra di Ligue 1 francese dove gioca anche lo svizzero Ulisses Garcia.