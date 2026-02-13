La rete di Mac Allister ha però minato qualche certezza e la manovra elvetica è diventata imprecisa. Nella ripresa la Svizzera ha aumentato la pressione ed è stata premiata con il pareggio di Ndoye, ma il buon momento è stato fermato dall'ingenuo secondo giallo ricevuto da Embolo per simulazione al 72'. In 10 i rossocrociati si sono chiusi in difesa e hanno resistito fino al 112', ma nulla hanno potuto sullo splendido tiro di Julian Alvarez, mentre Lautaro ha poi definito il punteggio.