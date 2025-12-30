Rinforzo? Keystone

Potrebbe essere Hannes Delacroix il rinforzo in difesa del Lugano.

Secondo il giornalista di SkySport Florian Plettenberg, il club bianconero sarebbe in trattative avanzate col Burnley, proprietaria del cartellino, e un accordo sarebbe vicino, con le visite mediche già fissate.

Centrale ed eventualmente anche laterale di sinistra, il 26enne è cresciuto nell’Anderlecht ed ha esordito nella Nazionale del Belgio nel 2020 in un match contro la Svizzera. Poi ha però scelto di rappresentare Haiti.

Dal 2023 gioca oltremanica col Burnley, quest'anno con la sua seconda squadra.