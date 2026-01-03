Delcroix KEY

Il Lugano ha acquistato a titolo definitivo dal Burnley Hannes Delcroix.

SwissTXT Swisstxt

Il difensore centrale, che vanta diverse presenze in Premier League, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2028.

Haitiano di nascita ma cresciuto calcisticamente in Belgio, il 26enne è un «difensore moderno, abile sia come centrale sia come laterale sinistro», si legge nel comunicato.

«Stabilmente inserito nelle selezioni giovanili nazionali del Belgio, all’attivo vanta una presenza con la Nazionale maggiore dei Diavoli Rossi. In estate prenderà parte alla Coppa del Mondo con la Nazionale di Haiti».