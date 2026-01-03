  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Delcroix a Lugano fino al 2028

Swisstxt

3.1.2026 - 20:43

Delcroix
Delcroix
KEY

Il Lugano ha acquistato a titolo definitivo dal Burnley Hannes Delcroix.

SwissTXT

03.01.2026, 20:43

03.01.2026, 21:00

Il difensore centrale, che vanta diverse presenze in Premier League, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2028.

Haitiano di nascita ma cresciuto calcisticamente in Belgio, il 26enne è un «difensore moderno, abile sia come centrale sia come laterale sinistro», si legge nel comunicato.

«Stabilmente inserito nelle selezioni giovanili nazionali del Belgio, all’attivo vanta una presenza con la Nazionale maggiore dei Diavoli Rossi. In estate prenderà parte alla Coppa del Mondo con la Nazionale di Haiti».

I più letti

Il comandante dei pompieri di Crans-Montana: «Non so se posso continuare»
L'ira di Mosca e degli amici di Maduro, ora si teme per l'Iran
Inferno a Crans-Montana, identificati in totale i corpi di otto vittime
Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché
Il «flashover» avrebbe portato alla tragedia: il video mostra perché il fenomeno diventa mortale

Altre notizie

Calcio. Premier League, prima vittoria dei Wolves

CalcioPremier League, prima vittoria dei Wolves

Serie A. Milan vittorioso a Cagliari

Serie AMilan vittorioso a Cagliari

Calcio. City fermato dal Sunderland

CalcioCity fermato dal Sunderland