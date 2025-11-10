Pierluigi Tami KEY

La recente intervista rilasciata da Noah Okafor, nella quale affermava di sentirsi isolato dal giro della Nazionale svizzera, ha lasciato qualche strascico.

SwissTXT Swisstxt

«Le parole di Noah mi hanno deluso, Le sue uscite sono fuori luogo e non portano a nulla, soprattutto in questo momento, quando non servono esperimenti», ha dichiarato Pierluigi Tami esprimendo il punto di vista dell'ASF.

Il ticinese ha detto di aver parlato al telefono con l'attaccante per chiarirsi e per sottolineare come la porta non sia chiusa per lui. «Mi aspetto da lui pazienza e umiltà», ha concluso il direttore delle squadre nazionali.