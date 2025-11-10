  1. Clienti privati
Nazionale svizzera Tami: «Molto deluso dalle parole di Okafor»

Swisstxt

10.11.2025 - 17:39

Pierluigi Tami
Pierluigi Tami
KEY

La recente intervista rilasciata da Noah Okafor, nella quale affermava di sentirsi isolato dal giro della Nazionale svizzera, ha lasciato qualche strascico.

SwissTXT

10.11.2025, 17:39

10.11.2025, 17:45

«Le parole di Noah mi hanno deluso, Le sue uscite sono fuori luogo e non portano a nulla, soprattutto in questo momento, quando non servono esperimenti», ha dichiarato Pierluigi Tami esprimendo il punto di vista dell'ASF.

Il ticinese ha detto di aver parlato al telefono con l'attaccante per chiarirsi e per sottolineare come la porta non sia chiusa per lui. «Mi aspetto da lui pazienza e umiltà», ha concluso il direttore delle squadre nazionali.

«Mi rende triste». Okafor è profondamente deluso dal coach della Nati Yakin e dall'ASF, ecco perché

Okafor è profondamente deluso dal coach della Nati Yakin e dall'ASF, ecco perché

Video 

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Super League | 13° turno | stagione 25/26

09.11.2025

