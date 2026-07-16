Dopo la sconfitta in semifinale, le emozioni di Jude Bellingham sono alle stelle. Il calciatore della Nazionale inglese sferra uno schiaffo all'argentino Valentín Barco. Qual è stato il motivo scatenante?

Il calciatore della Nazionale inglese Jude Bellingham ha perso momentaneamente le staffe dopo l’eliminazione dai Mondiali in semifinale, dando libero sfogo alla sua frustrazione.

In alcuni video si vede come l'attaccante dei Tre Leoni abbia sferrato un leggero colpo alla nuca dell’argentino Valentín Barco dopo il fischio finale.

In quel momento, l'argentino stava festeggiando con i compagni di squadra l’accesso alla finale. Barco si è voltato e ha reagito con una spinta.

Alla fine, alcuni compagni di squadra sono dovuti intervenire per calmare gli animi e separare i giocatori infuriati.

È possibile che il numero 10 inglese si sia sentito provocato dal fatto che l'argentino avesse festeggiato in modo ostentato il gol del pareggio segnato da Enzo Fernández proprio davanti alla panchina degli inglesi.

Is Jude Bellingham okay in the head? pic.twitter.com/ToRu0Hh5gd — Mod (@CFCMods) July 15, 2026

In seguito, Bellingham non ha parlato dell'incidente avvenuto dopo il fischio finale, ma ha espresso chiaramente tutta la sua delusione.

«È davvero devastante. Volevo far parte della nazionale inglese che ce l'aveva finalmente fatta, che aveva finalmente tagliato il traguardo. Trovarmi qui a dire ai tifosi le stesse cose che probabilmente sentono da anni e anni è davvero devastante. Mi dispiace», ha dichiarato il 23enne centrocampista del Real Madrid.

Già durante la partita, vinta alla fine per 2-1 dai campioni del mondo in carica dell'Argentina, si sono verificati ripetuti momenti di tensione.

Soprattutto il primo tempo è stato caratterizzato da numerosi falli, accesi battibecchi verbali e diversi confronti tra i giocatori.