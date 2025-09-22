  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025

Swisstxt

22.9.2025 - 22:59

Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Reuters

Ousmane Dembélé è il vincitore del Pallone d’Oro 2025.

SwissTXT

22.09.2025, 22:59

22.09.2025, 23:32

Il francese, protagonista della storica stagione del PSG culminata con la Champions League, ha preceduto il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal (che si è consolato con il premio di miglior giovane) e il suo compagno di squadra Vitinha.

Il dominio dei francesi si è esteso anche ad altre categorie con Luis Enrique (allenatore) e Gianluigi Donnarumma (portiere, ora al City), che ha preceduto tra gli altri Yann Sommer (top 5). In campo femminile terzo successo consecutivo per Aitana Bonmati, la prima a centrare il tris.

I più letti

Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
In nessun luogo quanto in Indonesia tanti coccodrilli attaccano l'uomo. Perché?
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Video correlati

Barcelona - Getafe 3-0

Barcelona - Getafe 3-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

21.09.2025

Mallorca - Atlético 1-1

Mallorca - Atlético 1-1

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

21.09.2025

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

LALIGA | 5ème journée | Saison 25/26

20.09.2025

Barcelona - Getafe 3-0

Barcelona - Getafe 3-0

Mallorca - Atlético 1-1

Mallorca - Atlético 1-1

Real Madrid - Espanyol 2-0

Real Madrid - Espanyol 2-0

Più video

Altre notizie

Ligue 1. PSG sconfitto a Marsiglia

Ligue 1PSG sconfitto a Marsiglia

Coppa Svizzera. Il Bellinzona cede al GC ai sedicesimi di finale

Coppa SvizzeraIl Bellinzona cede al GC ai sedicesimi di finale

Coppa Svizzera. Dopo Lugano, Thun, YB e Servette anche lo Zurigo viene eliminato

Coppa SvizzeraDopo Lugano, Thun, YB e Servette anche lo Zurigo viene eliminato