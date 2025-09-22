Ousmane Dembélé Reuters

Ousmane Dembélé è il vincitore del Pallone d’Oro 2025.

SwissTXT Swisstxt

Il francese, protagonista della storica stagione del PSG culminata con la Champions League, ha preceduto il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal (che si è consolato con il premio di miglior giovane) e il suo compagno di squadra Vitinha.

Il dominio dei francesi si è esteso anche ad altre categorie con Luis Enrique (allenatore) e Gianluigi Donnarumma (portiere, ora al City), che ha preceduto tra gli altri Yann Sommer (top 5). In campo femminile terzo successo consecutivo per Aitana Bonmati, la prima a centrare il tris.