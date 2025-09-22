Ousmane Dembélé è il vincitore del Pallone d’Oro 2025.
Il francese, protagonista della storica stagione del PSG culminata con la Champions League, ha preceduto il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal (che si è consolato con il premio di miglior giovane) e il suo compagno di squadra Vitinha.
Il dominio dei francesi si è esteso anche ad altre categorie con Luis Enrique (allenatore) e Gianluigi Donnarumma (portiere, ora al City), che ha preceduto tra gli altri Yann Sommer (top 5). In campo femminile terzo successo consecutivo per Aitana Bonmati, la prima a centrare il tris.