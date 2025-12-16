  1. Clienti privati
Dembélé vince il premio «The Best» della FIFA

Swisstxt

16.12.2025 - 19:48

Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
Imago

La FIFA ha nominato Ousmane Dembélé quale vincitore del premio «The Best Award».

SwissTXT

16.12.2025, 19:48

16.12.2025, 20:06

Già trionfatore al Pallone d’Oro nel mese di settembre, il francese è stato decretato quale miglior giocatore dell’anno 2025, battendo la concorrenza del connazionale Kylian Mbappé e del fenomeno Lamine Yamal.

In campo femminile, la migliore è stata per la terza volta consecutiva Aitana Bonmatí, finalista agli scorsi Europei disputati in Svizzera. Tra i pali i migliori sono stati Gianluigi Donnarumma e Hannah Hampton mentre tra gli allenatori i titoli sono andati a Luis Enrique e Sarina Wiegman.

