Ousmane Dembélé Imago

La FIFA ha nominato Ousmane Dembélé quale vincitore del premio «The Best Award».

SwissTXT Swisstxt

Già trionfatore al Pallone d’Oro nel mese di settembre, il francese è stato decretato quale miglior giocatore dell’anno 2025, battendo la concorrenza del connazionale Kylian Mbappé e del fenomeno Lamine Yamal.

In campo femminile, la migliore è stata per la terza volta consecutiva Aitana Bonmatí, finalista agli scorsi Europei disputati in Svizzera. Tra i pali i migliori sono stati Gianluigi Donnarumma e Hannah Hampton mentre tra gli allenatori i titoli sono andati a Luis Enrique e Sarina Wiegman.