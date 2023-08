Speranza

A fronte delle numerose partenze in attacco delle ultime settimane (ultima quella di Dan Ndoye andato a Bologna), il Basilea ha rimpolpato il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Yusuf Demir.

Il 20enne austriaco, che vanta anche una parentesi con il Barcellona, arriva in prestito per una stagione dal Galatasaray. -Ennesimo acquisto per l'Yverdon, che ha annunciato di aver messo sotto contratto per tre stagioni il laterale destro algerino Haïthem Loucif in provenienza dall'USM Algeri.

Swisstxt