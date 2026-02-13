Sanri Denia
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La Cechia riparte da Santi Denia.
L’allenatore spagnolo è infatti stato scelto per risollevare le sorti di Schick e compagni dopo il brutto Mondiale in Nordamerica.
Il 52enne vanta diversi successi a livello giovanile con la Roja: un Europeo U17, uno U19 e soprattutto l’oro di Parigi con la selezione olimpica.
Eliminata nella fase a gironi dell'ultimo Mondiale, la Tunisia ha deciso di cambiare commissario tecnico.
Le Aquile di Cartagine si sono affidate al 45enne Mouine Chaâbani, uno dei mister tunisini più titolati della sua generazione (2 Champions League consecutive con l’Espérance Tunisi).