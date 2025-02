Più provocatore che allenatore di successo: José Mourinho. Keystone

Il Galatasaray, blasonato club turco, vuole denunciare José Mourinho per presunti commenti razzisti. Ma questo non è affatto l'unico segno di una carriera che sta andando a rotoli.

Hai fretta? blue News riassume per te José Mourinho è considerato uno dei più grandi allenatori della sua generazione.

Negli ultimi anni, però, l'autoproclamato «Special One» è balzato agli onori della cronaca sempre più per i suoi problemi collaterali che per i suoi successi sportivi.

Il portoghese siede sulla panchina del Fenerbahce dal 1° giugno 2024.

Il Galatasaray ha denunciato l'allenatore del Fenerbahce alla FIFA e alla UEFA per aver usato una «retorica razzista e sprezzante nei confronti del popolo turco».

La carriera del 62enne sembra essere in continua ascesa. Mostra di più

Lo «Special One» - c'era una volta. La carriera scintillante e di successo di José Mourinho continua a scendere, anche in Turchia.

Dopo il derby di Istanbul tra i campioni del Galatasaray e il nuovo club di Mourinho, il Fenerbahce (0:0), lunedì sera gli avversari hanno annunciato che avrebbero denunciato il portoghese alla FIFA e alla UEFA per razzismo. Mourinho aveva accusato gli allenatori e i sostituti della squadra avversaria di saltare «come scimmie» a bordo campo, dopo un episodio controverso.

Ciò che è passato quasi inosservato accanto a questa grave accusa, immediatamente respinta dalla dirigenza del Fenerbahce, è stato il capo allenatore del Galatasaray Okan Buruk che, nella conferenza stampa post-partita, ha preso in giro Mourinho definendolo «il piangente»: «Piange in campo. Piange fuori. E come se non bastasse, va nella cabina dell'arbitro e piange anche lì. Che continui a piangere...».

Mourinho il provocatore

Le gravi accuse all'ex tecnico di Inter, Real e Chelsea e il modo in cui i due maggiori club turchi si sono affrontati ci danno un indizio: l'escalation di lunedì sera segue una lunga storia.

Il Galatasaray ha vinto il campionato turco cinque volte negli ultimi dieci anni. L'ultimo titolo di Süper Liga del Fenerbahce, invece, risale a 11 anni fa. Il club della parte asiatica di Istanbul ha ingaggiato il pluridecorato Mourinho - vincitore della Champions League con il Porto e l'Inter, e campione nazionale con Chelsea, Inter e il Real Madrid - per spezzare finalmente il dominio del suo grande rivale.

Tuttavia le cose non stanno andando come previsto in termini sportivi. Il «Gala» ha sei punti di vantaggio sul «Fener» in classifica.

Così Mourinho, ha fatto per mesi quello che molti in Inghilterra e in Italia hanno trovato sempre più fastidioso negli ultimi anni: ha spostato il dibattito dal campo ai media - con continue critiche agli arbitri.

Con accuse di favoritismo nei confronti del Galatasaray, tirando in ballo scene controverse delle partite dei rivali, che ha poi condiviso sui social media.

José Mourinho e gli arbitri: un rapporto non sempre facile. imago

Una conseguenza di ciò, è che questa volta, il derby di Istanbul allo stadio del Galatasaray è stato arbitrato da un arbitro di alto livello proveniente dall'estero.

E quando Mourinho ha elogiato l'esperto arbitro sloveno Slavko Vincic, è stata pronunciata anche la controversa citazione della «scimmia».

«Dopo la simulazione al primo minuto e la loro panchina che saltava come scimmie, con un arbitro turco avresti ricevuto un cartellino giallo dopo un minuto» ha detto Mourinho. Nel farlo, ha imitato il movimento delle braccia con cui il suo collega Buruk aveva protestato a bordo campo durante la scena in questione.

La dirigenza del Galatasaray ha risposto la sera stessa. «Fin dall'inizio del suo mandato in Turchia, l'allenatore del Fenerbahçe José Mourinho ha ripetutamente fatto commenti sprezzanti nei confronti del popolo turco», si legge nel comunicato del club.

«Oggi il suo discorso si è evoluto al di là di semplici commenti immorali, fino ad arrivare a una retorica chiaramente disumana». Queste sono «dichiarazioni razziste». Da qui le «denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA».

«Lo Special One» - c'era una volta

Ma a prescindere dall'esito di questi procedimenti, è chiaro che è sempre meno l'allenatore di calcio a fare scalpore. È soprattutto il provocatore, «il populista più dotato del calcio mondiale», come lo definisce Der Spiegel.

Dal punto di vista tattico, l'allenatore di maggior successo degli anni 2000 ha perso da tempo il contatto con vecchi rivali come Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Simone Inzaghi (Inter Milan). José, il tribuno del popolo, gioca sulle emozioni delle masse di tifosi, mentre Mourinho, l'allenatore, permette di giocare solo un calcio distruttivo.

Questo è lo schema degli ultimi anni. Una vittoria in Europa League con il Manchester United (2017), un successo in Conference League con la Roma (2022): questo è è il bottino raccolto dal nativo di Sétubal negli ultimi anni.

È stato esonerato dalla Roma un anno fa, in seguito al nono posto in classifica. Un tale sollievo per la sua squadra italiana, che ha vinto 12 delle 17 partite successive.

«Lo Special One», era stato definito quando era stato presentato al Chelsea nel 2004: ora nemmeno lui si fa più chiamare così.