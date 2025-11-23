Christian Pulisic Imago

Per la settima volta consecutiva l'Inter non è riuscita a vincere il derby, e il successo per 1-0 del Milan proietta la Roma sola in testa alla Serie A con due punti sui rossoneri e il Napoli e tre sulla coppia formata dai nerazzurri e dal Bologna.

SwissTXT Swisstxt

A decidere la sfida è stato Pulisic, che ha anticipato Akanji sulla respinta di Sommer su una conclusione di Saelemaekers.

Da notare che la formazione di Chivu ha colpito due pali e che Maignan ha parato un rigore di Calhanoglu.

I giallorossi dal canto loro nel pomeriggio hanno battuto facilmente per 3-1 la Cremonese per issarsi in vetta.