Serie A Per la settima volta consecutiva il derby va al Milan, la Roma scatta in vetta

Swisstxt

23.11.2025 - 22:48

Imago

Per la settima volta consecutiva l'Inter non è riuscita a vincere il derby, e il successo per 1-0 del Milan proietta la Roma sola in testa alla Serie A con due punti sui rossoneri e il Napoli e tre sulla coppia formata dai nerazzurri e dal Bologna.

23.11.2025, 22:48

24.11.2025, 07:45

A decidere la sfida è stato Pulisic, che ha anticipato Akanji sulla respinta di Sommer su una conclusione di Saelemaekers.

Da notare che la formazione di Chivu ha colpito due pali e che Maignan ha parato un rigore di Calhanoglu.

I giallorossi dal canto loro nel pomeriggio hanno battuto facilmente per 3-1 la Cremonese per issarsi in vetta.

