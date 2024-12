FCZ-GC freshfocus

Dopo il pari in campionato di sabato, lo Zurigo questa volta è riuscito ad imporsi nel derby della Limmat valido per gli ottavi di finale di Coppa.

Swisstxt

Marchesano e compagni hanno sconfitto 1-0 il Grasshopper grazie al colpo di testa nella ripresa di Kryeziu, bravo a vincere il duello aereo con Paskotsi. Il GC ha poi pareggiato la sfida nel finale, ma la rete di Ndenge è stata annullata per fuorigioco dopo lunga revisione del VAR.

Nella sfida tra le uniche due squadre che non militano in Super o Challenge League, il Bienne (PL) si è imposto sul Langenthal (1a Lega) per 6-0.

Swisstxt