Weah KEY

La Juventus si è imposta per 2-0 nel derby di Torino grazie a Weah e Yildiz.

Swisstxt

La squadra di Motta, ancora imbattuta in campionato, in attesa del big match tra Inter e Napoli è salita a quota 24 punti in classifica, a -1 dalla vetta. Mezzo passo falso invece per il Milan, fermato sul 3-3 a Cagliari.

Swisstxt