Didi Hamann ha vinto molti titoli con il Liverpool e il Bayern Monaco. L'anno scorso la leggenda del calcio tedesco ha fatto notizia con le sue critiche spietate dirette a Yann Sommer, ma ora, in un'intervista rilasciata a blue Sport, ha tessuto le lodi del portiere dell'Inter.

Il 51enne parla a blue Sport della rinascita dei suoi due ex club, che la scorsa stagione non sono andati molto bene.

Quando gli si chiede di Yann Sommer, che ha dovuto fare una sola parata in sei partite di Champions League, va quasi in visibilio.

L'anno scorso, però, l'ex calciatore era stato uno dei maggiori critici del portiere svizzero. Mostra di più

Quando in estate il Bayern ha presentato Vincent Kompany come nuovo allenatore, si è parlato di un esperimento. Era solo la quarta o quinta scelta. Ma ora il Bayern è tornato dove voleva essere. È sorpreso?

Finora ha fatto molto bene, con molta calma e sicurezza. Hanno perso due partite in Champions League (1:4 contro il Barcellona e 0:1 contro l'Aston Villa ndr.), ma hanno vinto le altre quattro. Credo anche che finiranno tra le prime otto e non dovranno giocare il girone intermedio.

Ora hanno due partite importanti in campionato contro il Mainz e poi il Lipsia prima della pausa invernale. Se riusciranno a conquistare sei punti in queste partite, potranno guardare indietro a una prima metà di stagione molto positiva, e l'uscita dalla coppa di Germania non cambierà le cose.

Succede quando il portiere viene espulso e si resta in dieci uomini per 70 minuti contro i campioni di Germania. Sì, Kompany ha fatto un ottimo lavoro finora.

Ha parlato del cartellino rosso contro Manuel Neuer, che comunque non è sembrato così solido di recente. Lei ha criticato aspramente Yann Sommer durante il suo periodo al Bayern. Vorrebbe che fosse ancora al Bayern oggi? All'Inter non subisce quasi gol...

(Ride) Sì, non credo che la questione si sia posta. Perché poi è tornato Neuer e ovviamente era chiaro: se lui è di nuovo in forma, allora giocherà. Non posso immaginare che Yann Sommer si sarebbe seduto in panchina o avrebbe voluto farlo. Ma bisogna dire che al momento è uno dei migliori portieri d'Europa. Era già eccezionale l'anno scorso.

Sono felicissimo perché è un portiere eccezionale. Quando era a Monaco naturalmente c'erano dei problemi a livello dirigenziale e Thomas Tuchel era sotto pressione. Tutto questo probabilmente non lo ha aiutato.

Naturalmente c'è anche chi dice che la difesa dell'Inter è così buona che qualsiasi portiere farebbe bella figura.

Sì, ha dovuto fare un paio di parate (sconfitta per 1-0 contro il Leverkusen ndr.). Ma anche questo è un gioco di squadra. E naturalmente bisogna avere fiducia nei propri centrali e l'intera squadra ha bisogno di fidarsi del portiere. E lui se l'è guadagnata con prestazioni eccezionali.

(Sommer è passato dal Bayern Monaco all'Inter nell'agosto del 2023 e nella sua prima stagione ha vinto lo scudetto e ha trionfato nella Supercoppa italiana; n.d.t.)

È spesso complicato quando si è chiamati in causa solo due o tre volte a partita. Bisogna essere sempre concentrati, queste sono spesso le situazioni più difficili. È facile fare bene quando si ricevono 30 tiri in porta e se ne fermano 27.

Il trucco, quando sei in porta per grandi club, è che devi essere presente una o due volte quando hanno bisogno di te. E lui lo fa brillantemente.

Passiamo ora al Liverpool. I Reds sono in testa alla Champions League e alla Premier League. Avrebbe mai pensato che fosse possibile dopo il passaggio di testimone da Jürgen Klopp ad Arne Slot?

Non proprio. Avete visto quanto è difficile con il Manchester e l'Arsenal. Il Manchester non si è ancora ripreso dopo la partenza di Ferguson*. Nel dopo Wenger* l'Arsenal sta andando un po' meglio. Ma nei grandi club si è visto che ci vuole molto tempo per rimettersi in carreggiata.

È notevole la rapidità con cui Slot è riuscito a farlo. Vincere tutte le partite in Champions League e primeggiare in campionato... Klopp ha anche lasciato in eredità una squadra molto buona, e questo non va dimenticato. Ma è impressionante quello che stanno facendo, non l'avrei mai detto.

A proposito di una buona squadra: il Liverpool non ha ancora prolungato il contratto in scadenza della superstar Mo Salah. Per questo motivo l'egiziano ha recentemente espresso il suo disappunto. Capisce perché il Liverpool esita?

Al Liverpool fanno le cose in modo un po' diverso. Negli ultimi anni hanno spesso speso molto meno degli altri e a volte hanno aspettato più a lungo per i prolungamenti. Non capisco bene, ma pare che ora si siano parlati. Probabilmente Salah ha un'offerta sul tavolo. Ho sentito che sono vicini a concludere un accordo per Van Dijk. Credo che resterà.

Per quanto riguarda l'egiziano, presumo, o almeno spero, che si arrivi a un accordo. Perché ha detto che vorrebbe restare. E si vede che sta giocando bene come sempre. Ha 32 anni e sta disputando una grande stagione.

Per quanto riguarda Alexander-Arnold, dobbiamo aspettare e vedere. Se ha un'offerta da Madrid, non si può biasimarlo se vuole andare lì. Ma se gli altri due restano, sarebbe fantastico.

Non si può lasciar partire Salah in questo modo. O la vede diversamente?

No, assolutamente. Potrei immaginare che uno o due club, non solo in Arabia Saudita ma anche in Europa, sarebbero molto interessati ad averlo per altri due anni.

Penso che, per come è fisicamente, possa giocare ai massimi livelli per altri due anni. Ecco perché sarebbe incredibilmente importante che rimanesse. Perché nelle partite importanti, come si è visto più volte, è il più affidabile.

