Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha dichiarato che i suoi giocatori sono rimasti «devastati» dalla sconfitta subita martedì in semifinale dei Mondiali contro la Spagna, prima di lanciare una frecciatina all'arbitro della partita, Ivan Barton, del Salvador.

Hai fretta? blue News riassume per te La Francia ha perso la semifinale dei Mondiali per 2 a 0 contro la Spagna.

Una sconfitta senza attenuanti, come ammette anche il ct francese Didier Deschamps: «Prima di tutto è colpa nostra, non voglio dare la colpa a nessuno.»

Il 57enne non rinuncia, comunque, a una frecciatina, rivolta all'arbitro dell'incontro di Dallas, il salvadoregno Ivan Barton: «L’arbitro è all’altezza di dirigere una semifinale dei Mondiali?» Riepilogo creato con

Era la partita di calcio che molti tifosi attendevano con grande trepidazione. Era la sfida più attesa di questi Mondiali, per molti una finale anticipata.

Francia e Spagna sono scese martedì sera in campo a Dallas promettendo spettacolo e reti.

Le reti sono state due, entrambe segnate dalle Furie Rosse, e anche lo spettacolo è stato unidirezionale: gli uomini di Luis de la Fuente hanno surclassato i controparte francesi in ogni reparto.

La «Disfatta di Dallas», titola l'Èquipe, mentre secondo «Libération» la Nazionale francese ha subito «un crollo» e «non è mai sembrata entrare davvero in partita» in questa semifinale di fronte alla «maestria tecnica e alla raffinatezza dei giocatori della Spagna».

La stampa francese è unanime: loda il gioco, l'organizzazione e il talento della Spagna e boccia i Bleus.

Deschamps ammette la delusione e la chiara sconfitta

Quella di ieri sera è stata la penultima partita del ct Didier Deschamps sulla panchina nazionale. Lui, che nel 2018 ha conquistato la Coppa del Mondo con i vari Giroud, Griezmann e un giovanissimo Mbappé.

«Certo, la delusione è grande», ha dichiarato l'allenatore subito dopo la sconfitta subita in Texas, come riporta «France24».

«I giocatori sono distrutti perché avevamo grandi ambizioni, anche se dobbiamo essere realistici e riconoscere che oggi siamo stati un gradino sotto dal punto di vista tecnico contro una squadra che ha controllato bene la partita», ha detto il nativo di Bayonne.

«Ma prima di tutto è colpa nostra, non voglio dare la colpa a nessuno», ha aggiunto.

Difficile trovare alibi esterni: la Spagna ha offerto una lezione magistrale, affondando l’Armata francese e raggiungendo la finale dei Mondiali.

La frecciatina

Deschamps, tuttavia, non ha resistito alla tentazione di lanciare una frecciatina all’arbitro Ivan Barton, che ha concesso un rigore alla Spagna nei primi minuti di gioco, dopo che Lucas Digne ha colpito Lamine Yamal con un calcio, poi realizzato da Mikel Oyarzabal, per il vantaggio degli iberici.

«Farò una domanda tendenziosa e non risponderò», ha detto al termine della partita il 57enne. «L’arbitro era all’altezza di dirigere una semifinale dei Mondiali? E non lo dico solo perché oggi abbiamo perso. Ci sono state diverse situazioni. Ci sono state anche alcune decisioni a nostro favore», ha aggiunto, senza entrare nei dettagli.

Non spetta comunque nemmeno a noi rispondere alla domanda - provocatoria - fatta dal 57enne francese.

Ivan Barton

Certo, il ct dei Blues ha fatto i suoi compiti, mettendo in risalto la non esperienza del fischietto salvadoregno in partite così delicate di un Mondiale.

Ivan Barton, entrato nel circuito degli arbitri internazionali della FIFA nel 2018, ha diretto diverse partite della CONCACAF Gold Cup 2021, è stato in seguito impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2022, dirigendo incontri chiave che hanno visto coinvolte squadre come Honduras, Giamaica e altre della zona CONCACAF, dove si è sicuramente fatto un nome.

In questo Mondiale, il 35enne ha arbitrato Turchia- Paraguay, Giappone-Svezia e Svizzera-Colombia, prima della sfida più importante della sua carriera, ossia proprio Francia-Spagna.

La gaffe

Forse era nervoso Barton, tanto da dimenticare negli spogliatoi la bomboletta spray, oggi parte dell'armamentario di un arbitro professionista.

L’incidente è avvenuto a meno di 10 minuti dall’inizio della partita tra le Furie Rosse e i Galletti francesi, dopo che il centrocampista francese Adrien Rabiot è entrato in ritardo su Dani Olmo, guadagnandosi un cartellino giallo già nelle prime fasi della partita.

Alla Spagna è stato così assegnato un pericoloso calcio di punizione appena fuori dall’area di rigore.

Mentre l'arbitro cercava di preparare la punizione, si è reso conto che gli mancava uno degli strumenti fondamentali: lo spray appunto. Da lì la corsa verso i colleghi esterni, per recuperare la bomboletta.

World Cup referee forgets foam spray in embarrassing kit gaffe as France vs Spain briefly stopped https://t.co/o8O8awI3JQ — talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2026

L’ex attaccante dell’Inghilterra Chris Sutton, in diretta per la radio BBC, come riporta «tntsport», ha commentato divertito: «L’arbitro [Ivan Barton] ha dimenticato lo spray. Dai, hai due compiti da svolgere. Ricordarsi del fischietto e ricordarsi dello spray».