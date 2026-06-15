Tre analisti video fanno parte dello staff di Murat Yakin ai Mondiali. Il loro compito è quello di individuare i punti di forza e di debolezza di tutti gli avversari della Nazionale svizzera. Stasera la Nati scende in campo contro la Bosnia Herzegovina in una partita già decisiva dopo il deludente pareggio contro il Qatar.

In quale direzione ama muoversi il canadese Tajon Buchanan quando la sua squadra attacca? Qual è l'errore di posizionamento che il bosniaco Tarik Muharemovic commette più spesso? Quale gesto tecnico predilige il qatariota Yusuf Abdurisag?

Sono queste le domande a cui Kevin Ehmes, Adnan Alicajic e Julian Lauer si sono dedicati intensamente negli ultimi mesi.

Hanno analizzato dati, svolto ricerche approfondite e visionato innumerevoli video per preparare la Nazionale svizzera agli avversari del Mondiale.

Per ciascuno dei 26 giocatori presenti nelle rose di Qatar, Bosnia-Erzegovina e Canada, hanno realizzato montaggi video che ne evidenziano punti di forza e debolezze. Anche quando è poco probabile che un calciatore scenda in campo, i tre analisti raccolgono informazioni sul suo conto e le sintetizzano.

I video durano generalmente da uno a due minuti per le riserve e da tre a quattro minuti per i titolari. «Che poi i giocatori guardino davvero tutto nei dettagli è un'altra storia», sorride Kevin Ehmes. Alcuni, ad esempio, portano il tablet sulla cyclette per visionare le sequenze.

L'importanza di essere informati

Kevin Ehmes lavora per l'ASF dal 2016. Sotto la guida di Murat Yakin, il trentenne è diventato capo analista, assumendo la responsabilità di una propria unità all'interno dello staff. I suoi due assistenti sono Adnan Alicajic e Julian Lauer.

Il primo, originario di Sainte-Croix, si è occupato in particolare delle analisi video della Svizzera durante gli Europei femminili del 2025. Lauer aveva già collaborato con Ehmes in passato e, più recentemente, ricopriva il ruolo di viceallenatore dell'FC Augsburg.

In vista dei Mondiali, i compiti sono stati suddivisi: Ehmes si è occupato del Qatar, Lauer del Canada e Alicajic della Bosnia-Erzegovina, anche in ragione delle sue origini. Quest'ultimo, tra l'altro, segue con attenzione la stampa bosniaca per rimanere aggiornato sulle ultime notizie riguardanti la nazionale.

La maggior parte del lavoro si svolge ormai in ufficio. Grazie all'enorme quantità di dati e immagini video oggi disponibili, non è più necessario moltiplicare gli spostamenti.

All'inizio della sua carriera, ad esempio, Kevin Ehmes si era recato due volte alle Isole Faroe per analizzare un futuro avversario. Per una nazionale più enigmatica come il Qatar, tuttavia, alcune partite amichevoli sono state osservate direttamente sul posto.

I tre analisti raccolgono inoltre dati sui possibili avversari degli ottavi di finale. Con l'ampliamento del torneo e il nuovo formato, ben 28 squadre potrebbero ancora trovarsi sulla strada della Svizzera. Un compito gigantesco che li costringe a chiedere il supporto dei collaboratori dell'ASF rimasti in patria.

Consapevoli dei propri limiti

Murat Yakin apprezza enormemente il lavoro degli analisti. A differenza dell'epoca di Vladimir Petkovic, Kevin Ehmes siede addirittura in panchina durante le partite, accanto allo staff tecnico.

Rimane in contatto costante con Alicajic e Lauer, seduti in tribuna, che gli trasmettono le loro osservazioni in tempo reale. A volte capita che sia talmente assorbito dall'analisi di una situazione di gioco da dimenticarsi persino di festeggiare un gol.

Questo tipo di analisi approfondita, però, non convince tutti. I critici ricordano spesso che nel calcio il caso - o quel famoso «momentum», tipico di questo sport - continua ad avere un ruolo determinante.

Un tiro deviato, un'espulsione nei primi minuti o un lampo di genio individuale possono mandare all'aria, nel giro di pochi secondi, anche la preparazione più meticolosa.

Anche Ehmes, Alicajic e Lauer si interrogano regolarmente sulla reale influenza del loro lavoro sui risultati.

«Siamo consapevoli dei limiti di ciò che facciamo», ammette Ehmes. «Cerchiamo di preparare tutto nel miglior modo possibile per aumentare le probabilità di successo. Ma alla fine, tutto dipende dai piedi dei giocatori in campo».