Da Shakira a Gianna Nannini
Dietro queste canzoni dei Mondiali si nasconde una storia curiosa
Shakira crea polemiche con «Waka Waka», Gianna Nannini si lascia convincere dal padre e K'naan modifica il testo affinché «Wavin' Flag» sia conforme ai requisiti dei Mondiali. Nel video scoprirai fatti curiosi su cinque canzoni della Coppa del Mondo.
Nicole Agostini
12.06.2026, 16:31•14.06.2026, 19:41
Hai fretta? blue News riassume per te
- I Mondiali di calcio del 2026 si svolgono in Messico, Canada e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026.
- Per la prima volta, 48 nazioni si contenderanno il titolo mondiale.
- La Svizzera affronta nel Gruppo B Canada, Qatar e Bosnia-Erzegovina.
blue News ti svela nel video le storie avvincenti che si celano dietro cinque canzoni dei Mondiali.