Il 32enne Niklas Gunnarson Imago

Alle prese con le assenze di Breston Malula e Aris Soerensen, l'Yverdon ha dovuto agire velocemente sul mercato per trovare un nuovo difensore centrale.

I vodesi hanno così messo sotto contratto per le prossime due stagioni il 32enne norvegese Niklas Gunnarson, lo scorso campionato impegnato in Svezia nelle file del Norrköeping. -Anche il GC ha un nuovo difensore centrale. Si tratta dell'australiano Joshua Laws, che ha firmato un contratto biennale con opzione per una stagione supplementare. Il 25enne è nato a Glasgow ed è cresciuto a Sydney, prima di indossare per tre campionati la casacca dei neozelandesi del Wellington.

Swisstxt