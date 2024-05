Mattia Croci-Torti Ti-Press

L'ultima di sabato in SL tra Lugano e Servette sarà l'antipasto alla finalissima di Coppa Svizzera di una settimana dopo.

«E' la nostra ultima partita in casa e non vogliamo lasciare punti, inoltre contro di loro non abbiamo mai vinto in questa stagione». Torna Hajrizi, mentre non ci saranno (per evitare rischi in vista della Coppa) né Doumbia né Mai. «Più che indicazioni sull'avversario mi aspetto delle risposte forti da chi deciderò di mandare in campo», ha detto il Crus. «Sabbatini? In questi giorni l'ho visto emozionato ma anche determinato e affamato, perciò sarà titolare».

