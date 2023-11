Dionisio KEY

Lo Stade Lausanne ha deciso di affidare la propria panchina a Ricardo Dionisio.

Il portoghese succede a Anthony Braizat, licenziato martedì dopo che la scorsa stagione aveva portato i vodesi in Super League. Il 40enne in carriera aveva già vissuto due esperienze in Svizzera: nel 2019 con lo Stade Nyonnais e nel 2020 con il Sion.

Swisstxt