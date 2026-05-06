Dominique Sévérac: "Si ha la sensazione che il vincitore sarà campione d'Europa": uno scontro al vertice della classifica che sa già di finale, secondo il giornalista di punta. Printscreen blue TV / La chaîne L'Équipe.

Per blue News, Dominique Sévérac, cronista senior di Le Parisien e consulente de L'Équipe du soir, analizza Bayern-PSG. Dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata, si aspetta una partita aperta, pronta ad accendersi ancora… prima di una finale che immagina più equilibrata.

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Una cosa, secondo lui, sembra già certa: la calma durerà poco. «Ci saranno gol e sarà difficile tenere il conto», avverte Dominique Sévérac.

Una previsione in linea con quanto visto all’andata, anche se il giornalista aggiunge quasi controcorrente: «Ma un vecchio 0-0 mi andrebbe benissimo».

Dietro questa battuta si nasconde però una realtà ben precisa: l’incertezza è totale.

In una semifinale di questo livello, ogni dettaglio può cambiare tutto. «Se passi il turno, sei in finale», ricorda Sévérac. «Ma se perdi, la caduta fa male: restano rimpianti e amarezza».

Per il giornalista di «Le Parisien» e consulente de «L’Équipe du soir», questa sfida ha il sapore di una finale anticipata: «Si ha la sensazione che chi vincerà sarà anche il futuro campione d’Europa».

Una convinzione rafforzata, secondo lui, sia dal livello espresso all’andata sia dal valore delle due squadre.

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Un vertice nella storia recente

Il ricordo del 5-4 è ancora vivo. «Negli ultimi quindici anni, da quando il Qatar ha preso il controllo del PSG, questa è stata probabilmente la partita più intensa disputata dal club», afferma Sévérac.

Secondo lui, solo la finale di Champions vinta a Monaco la scorsa stagione può essere paragonata a livello emotivo: «Ma lì c’era in palio il titolo tanto atteso».

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Altro duello senza tregua

La domanda ora è semplice: si può davvero fare ancora meglio? Bayern e PSG sembrano intenzionati a superare ancora i propri limiti.

Per Sévérac, è difficile immaginare una partita bloccata: «All’inizio nessuna delle due farà calcoli». L’idea sarà chiara da entrambe le parti: attaccare.

«Andranno colpo su colpo», spiega, descrivendo una sfida fatta di continui ribaltamenti e risposte immediate agli attacchi avversari.

Una fase più prudente potrebbe arrivare soltanto nel finale, soprattutto se il Bayern dovesse passare in vantaggio: «Gli ultimi venti minuti potrebbero diventare più complicati». Prima di allora, però, tutto lascia pensare a un’altra battaglia aperta.

L'assenza di Hakimi è un vero colpo

In una sfida così equilibrata, anche le assenze possono fare la differenza. E quella di Achraf Hakimi nel PSG pesa eccome.

«È una perdita importante», sottolinea Sévérac. «Hakimi porta qualcosa di unico, soprattutto nelle grandi partite. È il tipo di giocatore che sa essere decisivo nei momenti che contano».

Per sostituirlo, Luis Enrique dovrebbe affidarsi a Warren Zaïre-Emery. Una soluzione già vista, credibile, ma che secondo il giornalista non può garantire lo stesso impatto del marocchino.

Anche il Bayern dovrà però fare i conti con un’assenza importante: Serge Gnabry, che dovrebbe essere rimpiazzato da Musiala. «È un giocatore fortissimo», insiste Sévérac.

Un PSG più leggero dopo il trionfo

A differenza del passato, il PSG arriva a questa semifinale con una pressione diversa. Dopo il successo in Champions League della scorsa stagione, il club parigino sembra affrontare il momento con maggiore serenità.

«Hanno già vinto, quindi sentono meno pressione», spiega Sévérac. Una situazione che permette ai francesi di vivere la sfida con più distacco, anche se la posta in palio resta enorme.

Di fronte ci sarà però un Bayern che continua a impressionare: «Sono una squadra fantastica», ribadisce il giornalista, convinto che il confronto resti totalmente aperto.

Menzione speciale per Sandro Schärer

Secondo Sévérac, anche l’arbitraggio potrebbe avere un peso importante. Il giornalista spera in una gestione simile a quella dell’andata, dove il gioco è stato lasciato fluire.

«Una buona partita è quella in cui non si parla dell’arbitro», osserva, dedicando anche una menzione speciale allo svizzero Sandro Schärer, che secondo lui ha superato brillantemente il battesimo del fuoco a questo livello.

Tutto sembra dunque pronto per un’altra notte elettrica all’Allianz Arena. Con due squadre al massimo livello e nessuna vera favorita, una cosa appare certa: lo spettacolo non è ancora finito.