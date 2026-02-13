Il presidente della FIFA Gianni Infantino, assieme a Donald Trump al termine della finale della Coppa del Mondo. (Foto archivio)
Keystone
Sostituire Gianni Infantino alla FIFA sarebbe «un grandissimo errore». Lo scrive Donald Trump su Truth.
Trump corre in soccorso dell'"amico» Infantino, sempre più sotto pressione da parte delle altre federazioni continentali quali UEFA, CONCACAF e AFC per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei Mondiali.
«La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino», scrive il tycoon su Truth Social.
«È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività! Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione. Presidente DJT», conclude l'inquilino della Casa Bianca.