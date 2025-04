Gianluigi Donnarumma vuole mettere le mani sulla Champions League, un trofeo che ancora manca nella sua già nutrita bacheca. KEYSTONE

Grazie anche alle prestazioni di livello mondiale di Gianluigi Donnarumma, il PSG ha raggiunto le semifinali di Champions League. Il grande leader della Nazionale italiana non è sempre stato popolare in patria. Il suo idolo? Gianluigi Buffon.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Gianluigi Donnarumma vuole raggiungere la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. In semifinale, tra poco, affronteranno l'Arsenal.

L'italiano è stato uno dei giocatori chiave nel cammino verso le semifinali. Gioca da anni ad alto livello ed è sulla buona strada per diventare una leggenda assoluta dei portieri.

Il 26enne deve la sua crescita al suo grande idolo Gigi Buffon: «Tutto ciò che ha fatto è stato per me fonte di ispirazione». Mostra di più

Al Paris Saint-Germain viene elogiata la potenza offensiva di Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Bradley Barcola. Ma per far sì che gli attaccanti siano in grado di fare la differenza, hanno bisogno di un estremo difensore affidabile. E Gianluigi Donnarumma lo è sicuramente.

L'italiano si è davvero superato nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Nelle due partite degli ottavi di finale contro il Liverpool - forse la migliore squadra d'Europa al momento - ha subito un solo gol e ha parato due rigori, strappando il biglietto per il turno successivo.

I parigini hanno dovuto ringraziare il loro portiere anche nei quarti di finale contro l'Aston Villa. Il nazionale italiano ha compiuto diverse parate spettacolari, soprattutto nella gara di ritorno, evitando così il ribaltone.

Dovrà essere al top della forma anche stasera nella semifinale contro l'Arsenal per assicurarsi un posto in finale. blue Sport trasmetterà l'andata in diretta e in esclusiva martedì sera, con calcio d'inizio alle ore 21.00.

A caccia di record

A Parigi è sulla buona strada per diventare una leggenda. Il portiere ha già giocato 150 partite a soli 26 anni. Anche se il suo contratto attuale scadrà nel 2026, non c'è alcuna intenzione di lasciarlo partire. «Amo questo club. Mi piace qui. Spero davvero di poter diventare un simbolo per questo club».

Con la Nazionale italiana ha già totalizzato 72 presenze, più di qualsiasi altro giocatore in attività.

Sebbene gli manchino ancora più di 100 presenze per raggiungere il record di Gianluigi Buffon (176 partite), se continuerà a giocare ad alto livello per altri dieci anni il record sarà a portata di mano.

Quando l'ex recordman italiano aveva l'età che ha oggi Donnarumma, aveva giocato meno partite internazionali del suo successore.

Buffon come grande ispiratore

In ogni caso, il portiere del PSG deve la sua carriera anche al suo grande modello, come lui stesso afferma: «Guardavo Gigi (Buffon) e osservavo ogni sua mossa. Ho imparato molto da lui. Tutto ciò che faceva era per me fonte di ispirazione. Ecco perché è stato così importante per la mia crescita come calciatore».

Gianluigi Donnarumma (a destra) con il suo grande modello Gianluigi Buffon. imago

Da tempo Donnarumma è diventato anche un leader della Nazionale azzurra. Tuttavia, in passato, ha attraversato momenti difficili con i tifosi del Milan, risentiti del suo trasferimento al PSG nel 2021 dopo aver trascorso otto anni nel capoluogo lombardo.

Nel 2017 rifiutò di prolungare il suo contratto in scadenza al Milan tanto da farsi affibbiare il nomignolo di «Dollarumma». Il suo consulente dell'epoca, Mino Raiola (deceduto nel 2022), accusò addirittura il club di aver maltrattato il suo pupillo in quel periodo.

Nonostante le divergenze, decise alla fine di rimanere con il Diavolo fino al suo trasferimento in Francia, avvenuto quattro anni dopo. Il risentimento di una frangia di tifosi italiani si è poi attenuato con il tempo.

Dopotutto ha portato gli italiani al titolo di Campione d'Europa nel 2021 ed è l'unica grande costante nel continuo stravolgimento della Nazionale italiana.

Proprio come al PSG, dove vorrebbe coronare la sua carriera con il titolo della Champions League.