Dopo i meme degli italiani anche l'allenatore del Mali prende in giro Mancini

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini ha perso tre gare e ha pareggiato la quarta. Un inizio difficile per l'italiano, che rischia grosso. Intanto il web e i colleghi si prendono gioco di lui.

L'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita non è iniziata nel migliore dei modi.

L'ex ct della Nazionale italiana ha preso in mano le redini della selezione saudita a fine agosto, generando indignazione e tanto sarcasmo tra i tifosi italiani.

Da allora, il Mancio ha collezionato 3 sconfitte e 1 pareggio con 4 gol segnati e 9 subiti.

Inoltre, secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» questi risultati avrebbero irritato un poco il presidente della Federcalcio saudita Yasser Al Misehal.

Delle ultime otto partite giocate - già prima dell'arrivo dell'italiano - l'Arabia ne ha perse sette e pareggiata una. Si tratta di numeri inaccettabili per una Federazione che ha investito molto e che ha ufficialmente inoltrato la sua candidatura per i Mondiali del 2034.

Anche l'allenatore in seconda del Mali prende in giro Mancini

Numerosi sono stati i meme che hanno accompagnato la decisione di Roberto Mancini di lasciare l'Italia per sposare la causa dell'Arabia Saudita.

Ora, le sue prime sfortune sulla nuova panchina, ne stanno generando degli altri.

E non sono solo i suoi connazionali a prendersela con l'ex allenatore anche del Manchester City, ma ci si è messo anche il vice del Mali. L'episodio è avvenuto nel corso dell'ultima amichevole persa dall'Arabia Saudita per 3-1 a Portimao contro il Mali, quando Hedi Taboubi è stato espulso per aver sbeffeggiato il tecnico italiano dopo aver mimato il gesto dei soldi.

Per Mancini e i suoi, a novembre iniziano le partite che contano. L'Arabia Saudita inizia le sfide di qualificazione al Mondiale del 2026, contro Pakistan e Giordania, mentre a gennaio ci sarà la Coppa d'Asia in Qatar.

Appuntamenti che il Mancio non può certo fallire, altrimenti il divorzio potrebbe essere immediato, nonostante lo sfarzoso contratto firmato fino al 2027.

La difesa di mamma Marianna

A difendere il suo Robertino ci ha pensato sua mamma, Marianna Puolo, che ospite di una trasmissione radiofonica su «Rai Radio1», ha detto: «Ho seguito Mali-Arabia Saudita sul telefonino, è vero che Roberto ha perso ma va detto che il Mali è abbastanza forte, l'Arabia Saudita è ancora in fase di costruzione, altrimenti non avrebbero chiamato mio figlio per invertire la rotta».

Mourinho già sulla porta?

Molti non credono che l'avventura di Mancini sulla panchina d'oro dell'Arabia Saudita raggiungerà la scadenza naturale del contratto (2027).

I media italiani sono convinti che la Federcalcio del Paese arabo avrebbe già individuato il successore dell'italiano: si tratterebbe dell'attuale allenatore della Roma José Mourinho.

Lo Special One avrebbe già fatto sapere che un'esperienza nella penisola araba rientra nei suoi obiettivi. E cosa meglio della Nazionale?