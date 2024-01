Dopo il Barca il «piccolo» Girona affonda pure l'Atletico: i tifosi sognano l'impossibile

La favola del Girona continua KEYSTONE

Il Girona di Michel Sanchez continua a stupire ne LaLiga. Dopo aver battuto anche l'Atletico Madrid, al termine di una gara spettacolare, i catalani rimangono primi in classifica a pari punti con la corazzata Real. Le imprese dei Blanquivermelles ricordano le favole del Leicester City e del Lilla.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Girona ha battuto l'Atletico Madrid per 4:3, rimanendo così in cima alla classifica de LaLiga, a parti punti con il Real Madrid.

Una fenomenale marcia, quella dei catalani, che ricorda le favole di Leicester City in Premier League e del Lille in Ligue 1.

L'allenatore Michel Sanchez si dice soddisfatto per aver già raggiunto la salvezza, mentre capitano e tifosi sognano in grande. Mostra di più

Le prestazioni del Girona in questa stagione sono davvero straordinarie, anche se bisogna ammettere che già l'anno scorso i catalani furono encomiabili, terminando il campionato ad appena 4 punti da una storica qualificazione europea.

Pur essendo solo la sesta forza del campionato spagnolo, in fatto di valore di mercato (secondo Transfermarkt), un nanerottolo al cospetto di Real Madrid, Barcellona e Atlético Madrid, i catalani sono stati in corsa per il primo posto per tutta la prima metà della stagione.

Nelle prime 19 settimane di questa stagione infatti, il Girona è stato in testa in cinque occasioni e attualmente è co-capolista con il Real Madrid, con lo stesso numero di punti.

Prestazioni da primi della classe

Le ultime quattro sfide giocate dai Blanquivermelles hanno mostrato un volta di più il valore della squadra messa in campo da Michel: battuto il Barcellona a casa sua per 4:2, affondato l'Alaves per 3:0, dopo il pareggio con il Betis a Siviglia, due giorni fa, hanno battuto 4:3 l'Atletico Madrid di Simeone, al termine di una gara avvincente.

Girona – Atlético 4-3 LaLiga, 19ème journée, Saison 23/24 04.01.2024

Inoltre, il Girona vanta l'attacco più potente del campionato, con 46 gol. Questo risultato gli ha permesso di ottenere la seconda migliore differenza reti della Liga (22, secondi solo al Madrid).

Come Leicester City e Lille?

I tifosi iniziano ora a sognare - sapendo che il percorso è ancora lungo - il lieto fine di una bella favola. I giornalisti sprecano i paragoni con i risultati storici di altre «cenerentole» del calcio.

Una di queste storie iconiche riguarda il successo del Leicester City nella stagione 2015/16, quando sotto la gestione di Claudio Ranieri, i Foxes, contro tutti i pronostici, passarono dalla lotta per la retrocessione della stagione precedente alla conquista del loro primo titolo di Premier League l'anno successivo.

Un altro caso riguarda la vittoria del Lilla nella stagione 2020/21 della Ligue 1 francese. Una storia diversa quella dei Dogues, ma tant'è che riuscirono ad assicurarsi il titolo contro il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappé e Neymar, il quarto della loro storia.

Ispirati da queste storie di successo, la domanda sorge spontanea: potrà il piccolo Girona lasciarsi alle spalle, dopo 38 giornate, le corazzate Real, Barca e Atletico?

Il «mago» Michel

Uno degli artefici di questa bella favola è sicuramente il coach Michel Sanchez, il quale, sapientemente, ha tessuto una trama di giocatori davvero interessante.

I giovanissimi talenti come Savio (19 anni), Yan Couto (20), Eric Garcia e Miguel Gutierrez (22), s'incastrano alla perfezione con i navigati Daley Blind (33 anni) e Cristhian Stuani, di 37 anni, capitano, nonché miglior marcatore della storia del club con 124 reti.

Michel Sanchez, l'attuale allenatore del formidabile e sorprendente Girona. KEYSTONE

Per Michel si tratta di divertimento e «salvezza raggiunta»

«Nascondere il pallone, andare in verticale, come se giocaste per strada, ha detto l'uomo della panchina del Girona, parlando di uno dei segreti della sua formazione.

«Con 41 punti, siamo salvi. Abbiamo raggiunto questo traguardo ben prima di quanto pensassimo», ha aggiunto cauto il 48enne.

«Non so se riusciremo a vincere la Liga, a tenere testa al Real Madrid, al Barça o all’Atletico per tutta la stagione. Ma siamo in grado di battere qualsiasi avversario».

Il capitano non vuole impedirsi di sognare

Più spavalda, da vero leader in campo, e invece l'opinione del capitano: «Possiamo sognare di vincere la Liga, perché sono cose che possono succedere nel calcio, e continueremo con la stessa ambizione. Ci vediamo a Montilivi il 26 maggio, per l’ultima giornata contro il Granada».