Hai fretta? blue News riassume per te Il Portogallo viene eliminato negli ottavi di finale dei Mondiali contro la Spagna.

Il sogno di Ronaldo di vincere la Coppa del Mondo va così in fumo. CR7 ha partecipato a sei Mondiali, disputando in totale 27 partite.

La superstar non ha chiarito se disputerà altre partite con la nazionale.

La sua 27ª partita ai Mondiali è stata probabilmente l’ultima.

Anche al suo sesto tentativo, Ronaldo, ormai 41enne, non è riuscito a sollevare il trofeo mondiale. Nei sedicesimi di finale contro la Spagna (0-1), il grande sogno è svanito.

Al fischio finale, la superstar trattiene qualche lacrima e conferma: «È stato davvero il mio ultimo Mondiale, sì».

Poco dopo, però, parla già solo della sua «molto probabilmente» ultima partecipazione ai Mondiali.

Tuttavia, a 45 anni, probabilmente non avrà più la classe necessaria per giocare ai massimi livelli.

Ronaldo ha esordito ai Mondiali l’11 giugno 2006 in Germania. Nelle sue 27 partite di Coppa del Mondo, il cinque volte Pallone d’Oro ha segnato undici gol e ne ha serviti altri due. CR7 non è mai più stato così vicino al titolo mondiale come nel 2006, quando il suo percorso si è concluso in semifinale contro la Francia.

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Ronaldo ha disputato 233 partite con il Portogallo, segnando 146 gol. Il bomber lascia aperta la possibilità che questi numeri possano ancora cambiare, subito dopo l’eliminazione: «Per quanto riguarda il resto, mi prenderò del tempo per riflettere, trascorrerò del tempo con la mia famiglia, non prenderò decisioni affrettate e continuerò a vivere la mia vita».

A livello di club, Ronaldo ha vinto tutto ciò che c’era da vincere.

Con la nazionale, invece, non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo più ambizioso: vincere il titolo mondiale.

E così il titolo europeo del 2016 rimane il suo più grande successo a livello di nazionale. «E per me ha lo stesso significato di un Mondiale. Per questo – lo ripeto – me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di aver dato il massimo, e con questo la questione è chiusa», ha dichiarato Ronaldo.

L'allenatore della nazionale Roberto Martinez non proseguirà nel suo incarico. Si dimette dopo l'eliminazione agli ottavi di finale.

Rivolgendosi a Ronaldo, afferma: «Mi dispiace molto per Cristiano, avremmo voluto regalargli altre partite ai Mondiali».