Lugano svantaggiato? Dopo la vittoria col Lucerna Croci-Torti critica aspramente il calendario della Super League

Patrick Lämmle

31.10.2025

Lugano – Lucerna 2:0

Lugano – Lucerna 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

30.10.2025

Il Lucerna si crea molte più occasioni da rete del Lugano, ma alla fine sono i ticinesi a imporsi per 2-0. Nel post partita l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti critica il calendario della Super League.

Patrick Lämmle

31.10.2025, 16:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il Lugano vince 2-0 contro il Lucerna e sale al sesto posto in classifica.
  • L'allenatore del Lugano Croci-Torti ha elogiato la sua squadra per il miglioramento della prestazione nel secondo tempo. Ma il primo tempo è stato «un disastro».
  • I bianconeri proseguono il campionato domenica contro il San Gallo, che ha due giorni in più per recuperare. Per Croci-Torti questo è «inaccettabile».
Mostra di più

I bianconeri si sono risollevati dal fondo della classifica grazie alla vittoria per 2-0 contro il Lucerna.

Super League. Lugano cinico, battuto il Lucerna 2-0 e agganciato il sesto posto

Super LeagueLugano cinico, battuto il Lucerna 2-0 e agganciato il sesto posto

Il modo in cui è stata ottenuta la vittoria non è del tutto usuale. Le statistiche mostrano che il Lucerna avrebbe dovuto segnare 1,93 gol in base alle occasioni avute, mentre il valore di Expected Goal del Lugano era 0,29. I gol sono arrivati praticamente dal nulla.

«Il primo tempo è stato un disastro», ha dichiarato l'allenatore bianconero Croci-Torti in un'intervista a blue Sport dopo la partita.

È invece molto soddisfatto della prestazione dopo la pausa: «È stato il Lugano che conosco. Dinamico, con una strategia, con volontà, con voglia di andare uno contro uno».

45 minuti buoni sarebbero stati sufficienti per ottenere i tre punti. «Ma se vogliamo vincere altre partite, non possiamo farlo come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr) nel primo tempo».

Croci-Torti critica aspramente il calendario

Non c'è molto tempo per preparare la prossima partita. Domenica il Lugano ospiterà il San Gallo, che martedì ha perso 2-3 a Sion. «Non è accettabile. Quando si stila la lista degli impegni, non può accadere che una squadra abbia due giorni di recupero in più rispetto all'altra. È impossibile. Per questo sono arrabbiato», ha dichiarato Croci-Torti nella conferenza stampa post partita.

«C'è un'enorme differenza tra giocare fino alle undici di martedì sera o giovedì sera e poi giocare di nuovo domenica». Anche per il fatto che entrambe le squadre non giocano in competizioni internazionali, questo non è «accettabile».

Inoltre, alcuni giocatori sono infortunati e quindi in dubbio. Il tempo per recuperare sarà breve. Croci-Torti dice: «La nostra squadra si sta assottigliando di nuovo. E questo non ci facilita quando domenica affronteremo la squadra più fisica del campionato».

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Noah Dettwiler lascia la terapia intensiva e continua la convalescenza in clinica
Sinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo

Super League. Tegola Lugano, Von Ballmoos rischia un lungo stop

Super LeagueTegola Lugano, Von Ballmoos rischia un lungo stop

Buone notizie. Noah Dettwiler lascia la terapia intensiva e continua la convalescenza in clinica

Buone notizieNoah Dettwiler lascia la terapia intensiva e continua la convalescenza in clinica

Non solo sport. Sinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?

Non solo sportSinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?

Football americano. Hutchinson rinnova il contratto per la cifra record di 141 milioni di dollari garantiti

Football americanoHutchinson rinnova il contratto per la cifra record di 141 milioni di dollari garantiti

Hockey. Brutte notizie per il Berna, Mueller e Kreis infortunati

HockeyBrutte notizie per il Berna, Mueller e Kreis infortunati

Lugano – Lucerna 2:0

Lugano – Lucerna 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

30.10.2025

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Super League | 11° turno | stagione 25/26

30.10.2025

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

Super League | 11° turno | stagione 25/26

29.10.2025

Lugano – Lucerna 2:0

Lugano – Lucerna 2:0

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basilea – Zurigo 2:0

Basilea – Zurigo 2:0

