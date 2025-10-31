Lugano – Lucerna 2:0 Super League | 11° turno | stagione 25/26 30.10.2025

Il Lucerna si crea molte più occasioni da rete del Lugano, ma alla fine sono i ticinesi a imporsi per 2-0. Nel post partita l'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti critica il calendario della Super League.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Lugano vince 2-0 contro il Lucerna e sale al sesto posto in classifica.

L'allenatore del Lugano Croci-Torti ha elogiato la sua squadra per il miglioramento della prestazione nel secondo tempo. Ma il primo tempo è stato «un disastro».

I bianconeri proseguono il campionato domenica contro il San Gallo, che ha due giorni in più per recuperare. Per Croci-Torti questo è «inaccettabile». Mostra di più

I bianconeri si sono risollevati dal fondo della classifica grazie alla vittoria per 2-0 contro il Lucerna.

Il modo in cui è stata ottenuta la vittoria non è del tutto usuale. Le statistiche mostrano che il Lucerna avrebbe dovuto segnare 1,93 gol in base alle occasioni avute, mentre il valore di Expected Goal del Lugano era 0,29. I gol sono arrivati praticamente dal nulla.

«Il primo tempo è stato un disastro», ha dichiarato l'allenatore bianconero Croci-Torti in un'intervista a blue Sport dopo la partita.

È invece molto soddisfatto della prestazione dopo la pausa: «È stato il Lugano che conosco. Dinamico, con una strategia, con volontà, con voglia di andare uno contro uno».

45 minuti buoni sarebbero stati sufficienti per ottenere i tre punti. «Ma se vogliamo vincere altre partite, non possiamo farlo come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr) nel primo tempo».

Croci-Torti critica aspramente il calendario

Non c'è molto tempo per preparare la prossima partita. Domenica il Lugano ospiterà il San Gallo, che martedì ha perso 2-3 a Sion. «Non è accettabile. Quando si stila la lista degli impegni, non può accadere che una squadra abbia due giorni di recupero in più rispetto all'altra. È impossibile. Per questo sono arrabbiato», ha dichiarato Croci-Torti nella conferenza stampa post partita.

«C'è un'enorme differenza tra giocare fino alle undici di martedì sera o giovedì sera e poi giocare di nuovo domenica». Anche per il fatto che entrambe le squadre non giocano in competizioni internazionali, questo non è «accettabile».

Inoltre, alcuni giocatori sono infortunati e quindi in dubbio. Il tempo per recuperare sarà breve. Croci-Torti dice: «La nostra squadra si sta assottigliando di nuovo. E questo non ci facilita quando domenica affronteremo la squadra più fisica del campionato».