Hai fretta? blue News riassume per te Le tensioni tra il Paraguay e la Francia non si attenuano.

Dopo l'eliminazione della nazionale sudamericana dal Mondiale per mano della squadra francese, la senatrice del Paese Amarilla de Boccia aveva definito Mbappé sui social un «idiota» che non aveva nemmeno imparato a scrivere.

Affermazioni che hanno generato la reazione immediata della Federazione transalpina, che intende procedere legalmente.

Intanto, in Paraguay, durante la festività di San Juan, ad Asunción, è stato bruciato un manichino raffigurante l'attaccante francese numero 10. Riepilogo creato con

Non sembra fermarsi il moto di rabbia da parte di alcune persone in Paraguay nei confronti del calciatore Kylian Mbappé.

Dopo l'eliminazione della nazionale sudamericana dal Mondiale per mano della squadra francese, la senatrice del Paese Celeste Amarilla de Boccia aveva definito Mbappé sui social un «idiota» che non aveva nemmeno imparato a scrivere.

«Invece del latte materno ha succhiato noci di cocco e la cosa più istruttiva che abbia mai sentito sono stati gli scimpanzé. Se solo gli avessi mostrato il dito medio, Orlando Gill. Io lo faccio anche al Senato e lì non succede proprio nulla!!!».

Non si è fatta attendere la reazione di Parigi. La Federcalcio francese intende infatti intraprendere un'azione legale contro la senatrice paraguaiana dopo le offese razziste rivolte alla stella francese.

Le sue dichiarazioni sono «riprovevoli e inaccettabili», si legge nel comunicato della Federazione, che presenterà una denuncia alla Procura per avviare un procedimento legale.

Bruciato un manichino con nome di Mbappé

Intanto, le tensioni sono sfociate in grandi celebrazioni culturali dopo che alcuni tifosi paraguaiani, furiosi, hanno impiccato e bruciato un manichino raffigurante il capitano della nazionale francese, come riporta il Sundayguardianlive.

Durante le tradizionali celebrazioni della festa di San Juan ad Asunción, sono stati girati dei video che mostrano una folla immensa che esulta mentre il manichino del numero 10 del Real Madrid viene completamente consumato dalle fiamme all'interno dell'area della festa.

Il controverso rogo pubblico era parte integrante dello storico rituale di Giuda Kai, che rimane un elemento centrale delle celebrazioni annuali di San Juan in tutto il Paraguay.

Una tradizione locale

Le comunità locali tradizionalmente costruiscono marionette realistiche che rappresentano figure politiche molto impopolari o personalità globali controverse, per poi consegnarle alle fiamme di fronte a grandi folle.

I media locali hanno confermato che la prestazione dell'attaccante francese nel torneo lo ha reso il simbolo per eccellenza della frustrazione del pubblico, dopo l'accesa partita caratterizzata da numerosi cartellini gialli per i giocatori francesi Michael Olise, Bradley Barcola e Manu Koné.

Il manichino, decorato con un cappello tradizionale e recante il nome di Mbappé è stato issato su un albero e dato alle fiamme per simboleggiare il dolore collettivo dei tifosi della nazione eliminata.

Se il calcio dovrebbe unire, qualcosa non sta andando per il verso giusto.