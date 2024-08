Kwadwo Duah Instagram

Kwadwo Duah si è messo in mostra nella sfida di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League, ma la sua prestazione non è bastata per vincere la partita.

Swisstxt

Il rossocrociato ha firmato una doppietta nella sconfitta per 7-2 del suo Ludogorets contro il Qarabag, che ha costretto i bulgari al playoff di Europa League.

Swisstxt