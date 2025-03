Lille – Dortmund 1:2 UEFA Champions League // Ritorno degli ottavi di finale // Saison 24/25 12.03.2025

Un clamoroso errore di Kobel dopo 5' non ha impedito al Borussia Dortmund di raggiungere i quarti di finale di Champions League battendo per 2-1 il Lille in trasferta dopo l'1-1 dell'andata.

Swisstxt

I gialloneri, che sfideranno il Barcellona, hanno ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti nella ripresa di Emre Can su rigore e di Beier.

Il Dortmund ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la nona volta. Beier ha realizzato l'importantissima vittoria, segnando il suo primo gol in Champions League, ma il rigore di Can si è rivelato altrettanto prezioso.

Can ha segnato tutti e 12 i rigori che ha tirato in tutte le competizioni, cinque dei quali in questa stagione.

Mentre il Lille non è riuscito a raggiungere il primo quarto di finale di Champions League, David si è guadagnato una fetta di storia. Ora è il capocannoniere di tutti i tempi del Lille nelle competizioni europee con 13 reti (superando Yusuf Yazici - 12), di cui 10 in questa competizione.